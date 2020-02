Mit einer Benefiz-Kunstauktion lockte die Altenburger Kulturbund-Galerie am Sonntag in ihre Räumlichkeiten am Brühl 2. Werke der sogenannten Leipziger Schule standen im Mittelpunkt des Interesses. Am Ende waren Auktionator Michael Ulbricht und die Veranstalter zu frieden und für Musikschüler Filias Fischer gab es eine besondere Überraschung.