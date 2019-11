Landkreis Altenburger Land ist Diabetes-Hochburg

Altenburg/Berlin

Thüringen ist einer der Spitzenreiter, wenn es um die Verbreitung von Diabetes Typ 2 geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Krankenkasse AOK. Diese hat die Daten ihrer Versicherten ausgewertet und präsentiert im Gesundheitsatlas Thüringen auch konkrete Werte für den Kreis Altenburger Land.

Bereits 2011 habe die Weltgesundheitsorganisation ( WHO), laut AOK, vor einer europäischen Diabetesepidemie gewarnt. Deutschland ist auf dem besten Weg, dass dieses Szenario Realität wird. Im europäischem Vergleich belegt die Bundesrepublik derzeit Platz 5 – nach Malta, Zypern, Rumänien und Portugal. In den 1960er-Jahren habe die Häufigkeit noch deutlich unter einem Prozent gelegen.

Der Anteil an Erkrankten sei um ein Drittel höher als im bundesweiten Durchschnitt

Seitdem sei bundesweit ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Besonders die neuen Bundesländer seien betroffen, Thüringen mische dabei ganz vorne mit. Der Anteil an Erkrankten sei mit über elf Prozent rund um ein Drittel höher als im bundesweiten Durchschnitt, wie die AOK berichtet. Zudem hat das Altenburger Land den zweithöchsten Wert unter den Thüringer Landkreisen.

Da fragt sich der Eine oder die Anderen nun mit Sicherheit, was hier schief läuft. Immerhin kann Diabetes Typ 2 von einem schweren Krankheitsverlauf geprägt sein. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind oft die Folge. Die AOK kann bedingt entwarnen. Hohe Werte gingen im Allgemeinen mit charakteristischen Bevölkerungsstrukturen einher. Meist betreffe es ältere Personen, von denen es im Kreis eben sehr viele gibt. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sei älter als 70 Jahre. Auch in schwach besiedelten Gegenden wie dem Altenburger Land komme die Erkrankung im Durchschnitt gehäufter vor.

Alle Altersgruppen betroffen

Allerdings läge in dieser Region die Häufigkeit von Diabetes Typ 2-Fällen in allen Altersgruppen deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Es gebe weitere Risikofaktoren wie die familiäre Vorbelastung (Verwandte mit Diabetes-Erkrankung), Bluthochdruck, Ernährung, Übergewicht und Rauchen. Und gerade die beiden letzten Faktoren spielen laut Statistik (Gesundheitsbericht 2018 des Altenburger Landes) eine große Rolle.

Bei Diabetes Typ 2 gilt: Vorsorge ist besser als Nachsicht. In Sachen Prävention kann und muss viel getan werden. Darum bieten viele Krankenkassen, so auch die AOK, Kurse für Erwachsene und vor allem Kinder an. Diese sollen Spaß an der Bewegung und eine gesunde Ernährungsweise vermitteln.

Von Pauline Szyltowski