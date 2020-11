Landkreis Altenburger Land richtet Kurzzeitpflegestellen für Kinder in Not ein

Altenburg

Sie müssen auf Abruf verfügbar sein, nehmen fremde, schutzbedürftige Kinder bei sich auf und bieten ihnen über Monate ein familiäres Umfeld – Bereitschaftspflegefamilien müssen hohe Ansprüche erfüllen, die bisher in vielen Fällen nicht ausreichend gewürdigt wurden. Darüber hinaus stieg die Tendenz der kurzzeitpflegebedürftigen Kinder in den letzten Jahren immer weiter an, ohne dass dafür speziell ausgewiesene Stellen zur Verfügung stehen. Doch das soll sich nun ändern: Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises hat eine neue Richtlinie für Bereitschaftspflegestellen beschlossen, die mit Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll.

Keine Regelung für Bereitschaftspflege

Bisher war die Bereitschaftskinderpflege im Landkreis nicht einheitlich geregelt, stattdessen hatten reguläre Pflegefamilien als Bereitschaftspflegestellen fungiert. Die Anforderungen sind hier jedoch ungleich höher: „Bereitschaftspflegefamilien erklären ihre Bereitschaft, jederzeit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ein fremdes, hochbelastetes und unter Umständen traumatisiertes Kind in ihre Familie aufzunehmen“, erklärt Jana Fuchs, Pressesprecherin des Landratsamts. Somit sei die Vorbereitungszeit geringer, die Intensität aber deutlich höher als bei der „normalen“ Kinderpflege.

Anzeige

Anstieg in den letzten Jahren

„Der Zugang zur Bereitschaftspflege ist ganz unterschiedlich“, erklärt Fuchs, „vom plötzlichen Krankenhausaufenthalt eines alleinerziehenden Elternteils bis hin zur Inobhutnahme aufgrund von massiver Kindeswohlgefährdung sind die Ursachen für eine Unterbringung sehr vielfältig.“ Ist eine Inobhutnahme des Kindes unumgänglich, müssen die Familien sofort zur Stelle sein, die Kinder versorgen und in den folgenden Wochen und Monaten einen möglichst normalen Familienalltag gewährleisten. Dazu gehören soziale Kontakte genauso wie Schul- oder Kitabesuche und Arzttermine.

Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Landratsamts 16 Kinder im Rahmen der Kurz- und Bereitschaftspflege betreut. Im laufenden Jahr waren es bisher 11. „Tendenziell ist ein Anstieg der Zahlen in den letzten Jahren zu erkennen“, heißt es vom Landratsamt. Der Betreuungszeitraum lag dabei zwischen zwei Tagen und einem knappen Jahr.

Neue Richtlinie soll Sicherheit bieten

Die neue Richtlinie für Bereitschaftspflegestellen im Altenburger Land soll den bestehenden Pflegefamilien nun mehr Sicherheit und eventuell Anreize für neue Interessenten bieten. Der Beschluss spricht den Pflegeeltern einen Pflegegeldtagessatz von 100 Euro zu, der den Lebensunterhalt des Kindes in vollem Umfang sicherstellen soll. Dazu gehören etwa Ernährung, Kleidung und Miete, aber auch Fahrtkosten und Taschengeld. Wenn die Familie momentan kein Kind versorgt, erhält sie eine Pauschale von 15 Euro pro Tag für ihre Bereitschaft.

Durch die Schaffung konkreter und vertraglich abgesicherter Bereitschaftspflegestellen will der Landkreis betroffenen Kindern eine passgenauere Unterbringung zur Verfügung stellen. Die Hoffnung im Jugendamt ruht nun darauf, dass die Zahl der Kurzzeit-Pflegestellen ab nächstes Jahr schnell ansteigt.

Pflegefamilien gesucht Personen und Familien, die sich eine Tätigkeit in der Kinderpflege vorstellen könnten, können selbst die Initiative ergreifen: Der Landkreis ist aktuell auf der Suche nach potenziellen Bereitschaftspflegestellen. Interessenten können sich an den „Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst“ im Landratsamt unter der Telefonnummer 03447 586533 (Kinderpflegewesen) wenden.

Von Robin Knies