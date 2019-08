Meuselwitz

Die schweren Gewitter und Unwetter am Sonntagabend haben das Altenburger Land weitgehend verschont. „Einzig die Meuselwitzer, die Luckaer, Kriebitzscher und Rositzer Feuerwehr hatten gegen 21 Uhr wetterbedingte Einsätze zu fahren. Aber da handelte es sich fast ausschließlich nur um Äste auf der Straße, die vom Sturm abgerissen wurden“, so Heiko Freyer vom Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes.

Sieben Einsätze in Meuselwitz

Am meisten zu tun hatten die Meuselwitzer Kameraden. „Wir haben in dieser Zeit sieben Einsätze abgearbeitet. Immer handelte es sich um Äste“, so Stadtbrandmeister Marcel Jankowsky. Los sei es genau gegen 21 Uhr gegangen, als die insgesamt 13 Kameraden aus Meuselwitz in Zusammenarbeit mit der Luckaer Wehr zu mehreren Bäumen gerufen wurden, die angeblich auf der Straße nach Bünauroda liegen sollen. „Dabei hat es sich aber auch nur um Äste gehandelt. Nur einmal mussten wir bei einem Einsatz auch sägen. Das war bei einem schon größeren Ast auf der Straße von Meuselwitz nach Mumsdorf“, so der Stadtbrandmeister weiter. Insgesamt sei man von 21 bis circa 22.45 Uhr mit den Beräumungen beschäftigt gewesen.

Blitzschlag bestätigt sich nicht

Baumteile hatten auch die Kriebitzscher Kameraden zu beräumen. Die gleiche Arbeit wartete auch auf die Rositzer Feuerwehr, die mehrere große Äste auf den Straßen meldete. Dramatischer klang dort schon ein Einsatz gegen 21.30 Uhr, der die Floriansjünger in die Schulstraße führte. Dort sollte ein Blitz in ein Gebäude eingeschlagen haben. „Das hat sich vor Ort dann aber glücklicherweise nicht bestätigt, beziehungsweise es ist dort nicht zu einem Brand gekommen“, so Freyer. Weitere Einsätze wegen Unwetterfolgen habe es im Landkreis am Sonntag nicht gegeben.

Von Jörg Wolf