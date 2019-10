Landkreis will in „Zukunftswerkstatt“ mit Bürgern Vorschläge sammeln

Altenburg

Das Altenburger Land hat aktuell beim viel diskutierten und für 20 Jahre mit insgesamt 40 Milliarden Euro untersetzten Strukturstärkungsgesetz für den Ausstieg aus der Braunkohleförderung nicht die besten Karten. Bekanntlich muss der Entwurf noch durch den Bundestag und ist in der aktuellen Version der Landkreis als förderfähige Region verschwunden (OVZ berichtete). Jetzt läuft der Kampf darum, dass der Landkreis wieder in das Programm kommt – Ausgang ungewiss.

Innovative Ideen gesucht

Im Landratsamt bäckt man derweil vor dem Hintergrund der hier verwurzelten Braunkohlegeschichte erfolgreicher Brötchen, wenngleich die bedeutend kleiner ausfallen: Bereits seit vergangenem Jahr gehört man der „Innovationsregion Mitteldeutschland“ an. Der interkommunale Zusammenschluss der Landkreise Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Leipzig, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen und Saalekreis sowie die Städte Halle ( Saale) und Leipzig hat sich zum gemeinsamen Ziel gesetzt, Strategien und Projekte für Innovation und Wertschöpfung für den Strukturwandel des Mitteldeutschen Reviers zu entwickeln. „Im Rahmen des Modellvorhabens Unternehmen Revier wird das Projekt durch den Bund gefördert“, erklärt der Wirtschaftsförderer im Landratsamt, Michael Apel. Pro Jahr stehen bis 2021 1,6 Millionen Euro für die unterschiedlichen Projekte unter dem Dach von „ Innovationsregion Mitteldeutschland“ zur Verfügung. Einzelvorhaben und Unternehmen können mit bis zu maximal 200 000 Euro oder 90 Prozent der auflaufenden Gesamtkosten gefördert werden.

Zukunftswerkstätten für Leitfaden

Jetzt sollen aus den Visionen konkrete Vorhaben erwachsen. „Und bei der Suche danach sind vor allem ausdrücklich die Ideen der Bürger aus dem Altenburger Land gefragt“, unterstrich Apel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Am 15.November soll in einer viereinhalbstündigen Zukunftswerkstatt aktiv an der Erstellung des Leitbilds zur Strukturentwicklung im Mitteldeutschen Revier gearbeitet werden. „Interessenten für eine Mitarbeit in dieser Zukunftswerkstatt können sich online oder postalisch für die Veranstaltung anmelden. Für das Gelingen dieses Strukturwandels ist es wichtig, bewusst eine längerfristige Perspektive jenseits der Tagesaktualität einzunehmen. Im Dialog werden wir Entwicklungsziele definieren, die diesen Zeithorizont von zwanzig Jahren ausschöpfen. Hierbei wollen wir Stärke aus den unterschiedlichen Perspektiven aller gesellschaftlichen Gruppen gewinnen“, erklärte Michael Apel.

Eingeladen ist jeder

Um eines klar zu stellen: „Der Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier wird nur gelingen, wenn wir die Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen vor Ort in diesem Veränderungsprozess berücksichtigen. Mit den Zukunftswerkstätten bieten wir deshalb lokalen Akteuren eine Plattform, um sich aktiv in die Erarbeitung und Umsetzung eines gemeinsamen Leitbildes für die zukünftige Entwicklung der Innovationsregion einzubringen“, so Jörn-Heinrich Tobaben, Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland.

Deshalb finden solche Zukunftswerkstätten zwischen September 2019 und Februar 2020 in allen neun Gebietskörperschaften der Innovationsregion statt. Am 15. November, wenn dieses Format in Altenburg gastiert, sollen sich 60 Teilnehmer intensiv mit der Kernfrage „Wie wollen wir 2040 leben und arbeiten?“ auseinandersetzen. Das aus der Quintessenz aller neun Zukunftswerkstätten gewonnene Leitbild wird 2020 an die verantwortlichen Landräte und Oberbürgermeister übergeben und schrittweise im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten umgesetzt.

Interessierte für die Altenburger Zukunftswerkstatt können sich bis zum 10. November anmelden. Dies ist auf der Website www.innovationsregion-mitteldeutschland.com oder auf postalischem Weg möglich. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger Ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen im Rahmen einer Onlinebeteiligung über die Webseite der Innovationsregion Mitteldeutschland einbringen.

Von Jörg Wolf