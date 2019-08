Starkenberg

LKS-Chef Tilo Leipnitz war die Aufregung deutlich anzumerken. Das hatte sowohl mit dem großen Bahnhof auf dem Betriebsgelände des Landmaschinen- und Kfz-Handels Starkenberg als auch mit dem Anlass zu tun. Denn die Vertreter verschiedener Verbände, Baufirmen, Bankmitarbeiter und Bürgermeister waren bei dem Familienunternehmen anlässlich der bevorstehenden fast Drei-Millionen-Euro-Investitionen. 2,6 Millionen davon werden am Standort in Starkenberg verbaut und weitere 250 000 Euro in der Niederlassung in Balgstädt.

Bau war für 2016 geplant

Es sei alles andere als eine leichte Entscheidung gewesen, sagt Tilo Leipnitz im OVZ-Gespräch. Nicht zuletzt wegen der gewaltigen Ausgabe, zu der eine gute Portion Mut gehöre. „Aber nach meiner Überzeugung hätte unser Unternehmen ohne dies zukünftig keine Chance mehr, am Markt zu bestehen“, wiederholt Leipnitz, was er so ähnlich bereits 2016 beim 25-jährigen Betriebsjubiläum geäußerte hatte. Denn schon damals kündigte der Firmenchef die Erweiterung an (die OVZ berichtete). Im Sommer, so war angepeilt, sollte eine neue Halle direkt neben den Werkstätten auf dem ehemaligen LPG-Gelände gebaut werden, um so dem Fachkräftemangel zu begegnen.

„Aber es war alles nicht so einfach. Es gab Probleme mit der Baugenehmigung, wir mussten mit unseren Kreditgebern zusammenkommen, und ich habe auch noch Zeit gebraucht, um den Markt zu beobachten, wo es hingehen könnte“, nennt Leipnitz einige Gründe für die Verzögerung. Doch nun ist augenscheinlich alles geklärt und der symbolische erste Spatenstich vollzogen. Bis Ende Mai soll nun eine 37 mal 25 Meter große Werkhalle entstehen. Und direkt daneben ein 15 mal 25 Meter großes Verwaltungsgebäude – auf der Fläche, wo früher die Tankstelle war, erläutert der Inhaber.

Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen

Nichts geändert hat sich an den Gründen für die Investition, die sich auch auf den zweiten Standort in Sachsen-Anhalt erstreckt, wo ein Umbau geplant ist. „Die Qualität unseres Services spielt eine zentrale Rolle“, verweist Leipnitz zum Personal. Dieses ist ein entscheidender Faktor – sowohl im Bereich des Reparaturservices als auch in der Sparte Lohnunternehmen. „Dafür brauchen wir gute Leute“, sagt der Chef und fügt an: Aktuell würden acht Azubis ausgebildet. Wenn davon die Hälfte bleibt, würde er sich freuen.

Um das zu erreichen, müssten sich die derzeit 29 Mitarbeiter – weitere sieben Leute sind in Balgstädt tätig – bei LKS wohlfühlen und dort gern arbeiten. Genau dafür ist Leipnitz zufolge das Arbeitsumfeld mit guten Bedingungen ausschlaggebend, auch weil die Verdienstmöglichkeiten in der Landwirtschaft nicht mit den Gehältern der Industrie mithalten können. Darüber hinaus werde der ländliche Raum gestärkt, weil so nicht nur in der Stadt Arbeitsplätze entstünden. Der Unternehmer rechnet mit bis zu vier zusätzlichen Arbeitsplätzen durch die Investition.

Neue Landmarke für Starkenberg

Bürgermeister Wolfram Schlegel freut sich derweil über die beträchtlichen Summen, die auf dem ehemaligen LPG-Gelände in den nächsten Jahren investiert werden, denn das neue Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde wird gleich daneben gebaut. Dafür ist vor wenigen Tagen der Bewilligungsbescheid für die Charge der Fördermittel eingegangen. „Insgesamt fließen dann hierher beinahe fünf Millionen Euro.“

Von Jörg Reuter