Schmölln

„Mein letzter Besuch hier ist sicher schon zehn Jahre her“, sagt Landrat Uwe Melzer ( CDU). „Und seitdem hat sich auch ganz schön was getan“, antwortet Christian Wolf, Geschäftsführer der Wolf-Firmengruppe. Zusammen mit Wirtschaftsförderer Michael Apel, der seit Anfang Juni im Amt ist, ist der Landrat zu Besuch, um sich über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens zu informieren. Eine Werksführung durch den Schmöllner Standort soll dabei einen dezidierten Einblick bieten.

Die Geschichte des Traditionshauses fängt aber ganz woanders an: Alois Wolf, Christian Wolfs Großvater, gründet im Egerland in den 1920er-Jahren den ersten Betrieb, fast 40 Jahre später, im Jahr 1964, öffnet im bayerischen Schwandorf ein moderner Gewerbebetrieb seine Pforten. Und die südliche Herkunft ist Geschäftsführer Wolf deutlich anzuhören, wenn er voller Begeisterung von den Anfängen spricht.

Schmölln ist zweitgrößter Produktionsstandort

Schon vor der Wende baut sich Wolf in Thüringen ein Standbein auf, in Schmölln eröffnet der Neubau dann 1995.

Neben Schwandorf hat die Firma mittlerweile drei andere Produktionsstandorte, von denen Schmölln mit 17 000 Quadratmetern Gesamtfläche der zweitgrößte ist. 140 Tonnen Wurst produzieren die 503 Mitarbeiter und sieben Auszubildenden hier Tag für Tag. „Wir haben kleine Kühlflächen und große Produktionsflächen – da muss es fließen“, erklärt Werksleiter Enrico Taubert beim Rundgang.

Seine Stärke sieht Wolf außerdem in der Spezialisierung auf regionale Produkte, sowohl in Bayern als auch in Thüringen.

Jeder einzelne Raum im Produktionsgebäude braucht eine bestimmte Temperatur, damit die Bedingungen perfekt sind. In den stark gekühlten Räumen tragen die Mitarbeiter Thermo-Kleidung, um optimal arbeiten zu können. Vor und nach dem Betreten sind minutiöse Hygienevorschriften zu befolgen: das Anlegen von Schutzkleidung, Hauben mit Mundschutz, Säubern und Desinfizieren der Hände und Schuhsohlen. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Der Zugang zur „Slicerei“, in der zum Beispiel der Bierschinken geschnitten wird, ist sogar doppelt gesichert, denn Mitarbeiter müssen sich davor zweimal umziehen und zweimal desinfizieren, damit der abgepackte Aufschnitt auch sicher keimfrei bleibt.

Auch Flüchtlinge finden Arbeitsplätze

„In den letzten drei Jahren haben wir in der gesamten Firmengruppe 29 Millionen Euro in Technik und Automatisierung von Arbeitsprozessen investiert. Damit kompensieren wir fehlende Mitarbeiter“, erklärt Wolf. Denn Personal ist eines der Hauptthemen für sein Unternehmen. Fachkräfte sind schwer zu finden, den Lehrberuf Fleischer lernen nur noch wenige.

Aber auch ungelernte Hilfskräfte benötigt das Unternehmen und da bietet Wolf auch Flüchtlingen die Möglichkeit, zu arbeiten, stellt jedoch auch fest, dass es behördliche Hürden gibt, die abgebaut werden könnten. Dabei erhofft sich Wolf eine engere Zusammenarbeit mit dem Land.

Landrat Uwe Melzer sieht darin Potenzial: „Wir nehmen dieses Anliegen auf jeden Fall auf und werden uns damit beschäftigen.“ In dem Zuge könne auch angedacht werden, eine Bushaltestelle am Werk einzurichten, um den Fahrtweg für nicht mobile Mitarbeiter zu vereinfachen.

Thema für Wolf: Lebensmittelverschwendung

Ein weiteres großes Thema, das auch die Kunden umtreibt, ist die Verpackungsmüllreduzierung, wie Werksleiter Taubert erläutert: „Gerade heute haben wir Tests durchgeführt, um Alternativen zur aktuellen Folie zu finden, die nicht recyclingfähig ist. Wir hoffen, bis Ende des Jahres auf eine Folie aus einem einzigen Rohstoff umstellen zu können, die wiederaufbereitet werden kann.“

Zur Auswahl steht außerdem eine Verpackung, die zur einen Hälfte aus Papier besteht. Wolf sieht darin jedoch auch Nachteile: „Mit der Papierverpackung wird die Haltbarkeitsspanne geringer. Und damit steigt das Risiko für mehr Lebensmittelverschwendung.“

Von Katharina Stork