Rositz/Altenburg

Der Alltag ist auch in den Schulen des Altenburger Landes zurück. Anlässlich des Beginns des neuen Schuljahrs besuchte Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Montag die Regelschule des Rositzer Insobeums. Dort werden in den kommenden zwei Halbjahren insgesamt 192 Mädchen und Jungen unterrichtet.

Pädagogen reichen gerade so

„Wisst ihr, dass bei euch die Turnhalle saniert wird?“, fragte Melzer sowohl in einer fünften als auch in einer zehnten Klasse, die er kurz zum Schulanfang besuchte. Und jeweils erhielt er dafür ein klares Ja. Das hatte sich natürlich längst herumgesprochen. Doch bis sie saniert ist, bleibt die inzwischen baufällige und längst nicht mehr zeitgemäße Sporthalle eines der größten Probleme an der Bildungsstätte. Denn gerade für das Fach Sport gebe es viel mit der Grundschule im Haus zu koordinieren. „Da ist die Personalsituation deutlich schwieriger als bei uns, weshalb wir viel hin und her planen mussten, damit es einigermaßen funktioniert“, beschreibt Leiterin Sylvia Most die Situation.

Darüber hinaus sei ihre Schule jedoch in relativ ruhigem Fahrwasser, sagt Most zur OVZ. Von den zwölf Planstellen für Lehrer seien zehn mit Pädagogen besetzt. „Wenn jetzt keine Katastrophe passiert und gleich mehrere Kollegen krank werden, können wir alles abdecken“, erklärt Most. Dazu gehöre auch der Zusatzunterricht für die zehn Kinder mit Migrationshintergrund, von denen einige nur schlecht Deutsch sprechen.

Keine optimalen Bedingungen

Wie sehr alles dennoch auf Kante genäht ist, zeigen die Klassenstärken. Zum Beispiel sitzen dem Landrat 28 junge Leute in der Abschlussklasse gegenüber. „Man sieht ja, wie voll die Zimmer sind bei den großen Schülern“, meint Most gegenüber der OVZ. Bis zu 28 Schüler pro Klasse seien eigentlich zu viel. „Versuche etwa im Chemieunterricht kann immer nur die halbe Klasse durchführen, weil der Platz sonst nicht reicht“, beschreibt die Direktorin die Situation. Optimale Lernbedingungen seien das nicht. Dennoch ist sie froh, dass alle Schüler und vor allem die Abschlussklassen nach jetzigem Stand planmäßig unterrichtet werden könnten. Was auch für den Sportunterricht gelte, wenn die Turnhalle wie geplant ab Oktober komplett erneuert wird. Dann werde sich eben hauptsächlich auf die Theorie im Sportunterricht konzentriert, erläutert Most mit Verweis auf den Lehrplan.

Turnhallen-Sanierung ab Oktober

Rund 1,1 Millionen Euro Kosten erwartet der Landkreis für die Sanierung der denkmalgeschützten Turnhalle. Für den zuständigen Amtsleiter, Bernd Wenzlau, ein gewaltiger Betrag angesichts der vergleichsweise kleinen Größe. Circa 600 000 Euro Fördermittel erwartet der Kreis vom Freistaat für die Sanierung. „Den Fördermittelbescheid haben wir noch nicht. Wir haben aber die Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn und die Ankündigung, dass wir noch in diesem Jahr mit dem Fördermittelbescheid rechnen können“, schildert Wenzlau.

Die Kreisbehörde geht davon aus, dass es bezüglich der Förderung keine Schwierigkeiten gibt. Viel mehr Sorgen bereitet die angespannte Lage in der Baubranche, wo es kaum noch Kapazitäten gibt. „Hoffentlich finden wir für alle Gewerke Firmen“, sagt Wenzlau.

Was die prekäre Lage der Grundschule im Insobeum betrifft, verweist der Landrat auf Nachfrage auf die Schulnetzplanung, die momentan in Arbeit ist und bis Mitte nächsten Jahres stehen soll. „Darüber hinaus können wir das Problem des Lehrermangels nur immer wieder in Erfurt anmahnen. Und das tun wir auch.“

Von Jörg Reuter