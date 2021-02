Landrat hebt Verschärfungen auf – entgegen Thüringer Verordnung

Altenburg

Landrat Uwe Melzer (CDU) streicht die verschärften Ausgangsbeschränkungen für das Altenburger Land. Am Mittwoch tritt eine Änderung der Allgemeinverfügung in Kraft, die die bisherigen, zuletzt am 3. Februar aktualisierten Vorschriften außer Kraft setzt. Damit entfällt ab 17. Februar die Entfernungsregelung, die für Einkäufe, Sport und Erholung einen Maximal-Radius von 15 Kilometern vom Wohn- oder Arbeitsort vorgibt. Außerdem ist es dann wieder möglich, sich auch ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum aufzuhalten.

Die Änderung wurde von vielen Einwohnern bereits erwartet. Denn seit Beginn vergangener Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infektionen, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, unter der markanten Schwelle von 200. Nach Lesart der Zweiten Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundverordnung gilt die Unterschreitung des Schwellenwertes als stabil, wenn sie mindestens sieben Tage anhält.

Klare Vorgaben in Infektionsschutzverordnung

Dennoch ist die Rechtsgrundlage für das Aufheben der Verschärfung fraglich. Denn Paragraf 13 der Infektionsschutz-Grundverordnung schreibt seit 29. November vor, dass der Inzidenzwert eine komplette Woche lang unter 100 liegen muss, bis jene Maßnahmen unterlassen werden dürfen, die beim Überschreiten der Inzidenz von 200 in Kraft traten. Demnach wäre ein Wegfall von Verschärfungen zum aktuellen Zeitpunkt verfrüht und rechtswidrig. Der Inzidenzwert im Altenburger Land lag am Montag bei 107,4.

Hochansteckende Virus-Mutation im Landkreis

Hinzu kommt, dass nun erstmals bei einem Mann im Altenburger Land die hoch ansteckende britische Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden ist. Wie das Landratsamt mitteilte, sei nicht bekannt, wo sich der Mann angesteckt hat. Er selbst sowie alle ermittelten Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich in Quarantäne.

Im Landratsamt gilt jedoch offenkundig das Unterschreiten der 200er-Schwelle entscheidend – und als Auslöser rascher Erleichterungen: Obwohl die aktuelle Allgemeinverfügung des Landrates ohnehin am 19. Februar ausläuft, wurde sie nun zum 17. Februar noch einschneidend geändert.

Von Kay Würker