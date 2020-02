Landrat irrt bei Fakten zu den NS-Opfern auf dem Friedhof in Mumsdorf

Meuselwitz

Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat bei seiner Gedenkrede am Montag in Meuselwitz offenbar falsche historische Angaben wiedergegeben. Melzer hielt die Rede auf der zentralen Gedenkveranstaltung des Altenburger Landes am Mahnmal des Ehrenfriedhofes in Mumsdorf anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren und sagte: „Hier auf dem Ehrenfriedhof Mumsdorf liegen die Überreste von rund 300 Zwangsarbeitern aus den Hasag Werken, die man im Juni 1945 verscharrt in Massengräbern im umliegenden Tagebaugebiet gefunden hat.“

Dabei habe er sich nach Ansicht des Regional-Historikers Reinhard Steinert aus Falkenhain geirrt. Die dort begrabenen Menschen haben nicht in den Hasag-, sondern in den Brabag-Werken gearbeitet und waren auch keine Zwangsarbeiter, sondern KZ-Häftlinge, erklärte Steinert gegenüber der OVZ. Dieser Aussage schloss sich OVZ-Leser Karl Burkhardt an.

Der Friedhof in Mumsdorf ist ein Ehrenfriedhof, weil dort zahlreiche KZ-Häftlinge aus dem Außenlager Tröglitz-Rehmsdorf begraben liegen, die 1944 und 1945 in der Braunkohle-Benzin AG in Zeitz oder bei Aufräumarbeiten, zum Beispiel bei der Entschärfung von Blindgängern, im Straßen-, Tief- und Gleisbau oder beim Bau von Flakstellungen arbeiten mussten oder bei Bombenangriffen ums Leben kamen. Quelle: Mario Jahn

Bei der Hasag handelt es sich um die Hugo und Alfred Schneider AG – ein NS-Rüstungsbetrieb. Brabag ist die Abkürzung der Braunkohle-Benzin AG, die unter Verwendung von Braunkohle in verschiedenen Hydrierwerken, so auch in Zeitz, Kraft- und Schmierstoffe herstellte.

Nach Ansicht von Steinert stammen die Opfer aus einem von der SS betriebenen Außenkommando, dem Brabag-Lager Tröglitz-Rehmsdorf, das als Außenlager zum KZ Buchenwald gehörte. Es existierte vom 5. Juni 1944 bis zum 9. April 1945 und trug die Bezeichnung „Wille“. Zunächst waren die Häftlinge in den Gasthöfen „Ochsenstall“ und „Harnisch“ in Gleina untergebracht, danach in einem Zeltlager in Tröglitz und schließlich im benachbarten Rehmsdorf, wo Ende 1944 ein Barackenlager entstand.

Furchtbare Arbeitsbedingungen

Dorthin wurden bis Februar 1945 nachweislich 8572 Menschen gebracht. 5871 von ihnen starben unter den furchtbaren Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Häftlinge wurden nicht nur im Brabag-Werk Zeitz eingesetzt, sondern für die Entschärfung von Blindgängern sowie beim Straßen-, Tief- und Gleisbau. Eine große Anzahl von ihnen starb auch bei Bombenangriffen am 18. August 1944, 16. Januar und 31. März 1945, weil sie sich ungeschützt auf dem Werksgelände oder in den Baracken aufhalten mussten.

Todesopfer zunächst in Massengräbern verscharrt

Todesopfer aus diesem Außenkommando seien in drei Massengräbern in der Nähe des Tagebaues Phönix verscharrt und im Juni 1945 auf den Friedhof Mumsdorf umgebettet worden, sagte Steinert. Darüber gebe es einen Augenzeugenbericht von Kurt Sporbert, den dieser am 20. Jul 1945 erstellte und der Bestandteil der Schrift „KZ-Außenlager Wille – Stätte des Grauens“ ist.

Das Landratsamt räumte den Irrtum ein. „Wir haben begonnen, den Sachverhalt zu prüfen und konnten inzwischen feststellen, dass die Aussage, es handele sich dabei um Zwangsarbeiter aus den Hasag Werken, nicht zutrifft“, sagte eine Sprecherin. Zu dem fehlerhaften Schluss sei es leider aufgrund einer fehlerhaften internen Quelle gekommen.

Von Jens Rosenkranz