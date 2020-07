Landrat und Behördenchefs kommen wegen Sperrmüll-Ärger zum Altenburger Stadtrat

Altenburg

Das nach wie vor ungelöste Problem illegaler Sperrmüllhaufen wird am Donnerstagabend Thema im Altenburger Stadtrat sein. Dafür gesorgt haben die beiden Fraktionen Pro Altenburg und Stadtforum, die eine Aussprache dazu beantragt haben. In der Begründung dazu heißt es, dass es bis heute keinen befriedigenden Ansatz zur Lösung dieser Probleme gebe und der Unmut der Bevölkerung dazu anhalte. Pro Altenburg und Stadtforum bitten die Verwaltung, einen Vertreter des zuständigen Abfallwirtschaftsbetriebes Altenburger Land zum Stadtrat einzuladen.

Fragen von Pro Altenburg und Stadtforum

Die beiden Fraktionen wollen in Erfahrung bringen, wie die Zuständigkeiten zwischen Stadt und Landkreis bei der Sperrmüllentsorgung und bei der Ahndung von Verstößen grundsätzlich geregelt sind, wie viel Ordnungsverfahren gegen Hauseigentümer, Hausverwaltungen, Hausmeisterdienste und Privatpersonen bezüglich der Missachtung der Regelungen bei der Entsorgung von den zuständigen Behörden in diesem Jahr erlassen wurden, wie viel Verwarn- oder Bußgelder vereinnahmt wurden, welche künftigen Handlungsansätze es von Stadt und Landkreis gibt es, um das Problem abzumildern und welche Initiativen gegen den Sperrmüllwildwuchs aus den Verwaltungen kommen.

Landrat Uwe Melzer (CDU), die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes, Andrea Gerth, und die Chefin des Umweltamtes, Birgt Seiler (r.), werden zur Stadtratssitzung am Donnerstag im Goldenen Pflug in Altenburg erwartet. Quelle: Jens Rosenkranz

Zur Aussprache wird Landrat Uwe Melzer (CDU) erwartet. Darüber informierte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die OVZ auf eine Anfrage. Außerdem wird die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes, Andrea Gerth, anwesend sein. Ihr Dienstleistungsbetrieb gilt als eines der Haupthindernisse auf dem Weg zu Lösungen. So wurde auf einem Müllgipfel im März vereinbart, dass Gerth verschiedene Möglichkeiten prüfen sollte, bis jetzt aber keine Ergebnisse vorgelegt hat. Außerdem soll Gerth versucht haben, die Verantwortung abzuschieben. Ebenso zum Stadtrat wird die Chefin des Umweltamtes, Birgit Seiler,erwartet. Ihre Behörde müsste die Verursacher der illegalen Ablagerungen als Umweltdelikt eigentlich ermitteln.

Illegale Entsorgung nun auch in Meuselwitz

Wochenlang liegende illegale Sperrmüllhaufen, wie dieser in der Uhlandstraße, sorgen nun auch für Ärger in Meuselwitz. Quelle: Mario Jahn

Die illegale Entsorgung greift nun auch auf Meuselwitz über. So wurde zur Stadtratssitzung in der vergangenen Woche Kritik an einem großen Haufen in der Uhlandstraße geübt, der sich seit mehreren Wochen dort befinden soll und immer größer wird.

Das zweite brisante Thema in Altenburg wird allerdings hinter verschlossenen Türen im nicht öffentlichen Teil der Sitzung abgehandelt. Dabei geht es um den Verkauf eines Grundstücks an eine Altenburger Dienstleistungsfirma. Es befindet sich rechts am Eingang zum großen Festplatz in Blickrichtung Großer Teich und ist 230 Quadratmeter groß. Die Firma beabsichtigt dort, zwei zehn Meter hohe Salzsilos für den Winterdienst aufzustellen.

Grundstücksverkauf ist umstritten

Diese Pläne sind im Stadtrat umstritten. Kritiker führen an, dass solche Silos sowohl am Eingang zur Stadt als auch am Eingang zum Festplatzgelände nichts zu suchen haben. Außerdem würde mit dem Aufstellen die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes konterkariert, das eine Aufwertung des Großen Teiches und seines Umfeldes vorsieht.

Die Stadtratssitzung findet im Goldenen Pflug statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Mega-Tagesordnung zum Stadtrat Mit 34 öffentlichen Tagesordnungspunkten und einem nicht öffentlichen Teil im Anschluss wird der Altenburger Stadtrat am Donnerstag bis tief in die Nacht tagen. Nach einer Einwohnerfragestunde und Infos des Oberbürgermeisters findet eine allgemeine Aussprache statt. Danach erfolgt die Vergabe des Kulturpreises der Stadt. Danach befassen sich die Räte mit Beschlüssen zur Kommuna GmbH, zur Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), zu den Stadtwerken, zum Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetriebs Altenburg und zum Eigenbetriebes Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss. Außerdem geht es um die Umgestaltung des Kleinen Festplatzes zum generationsübergreifenden Aufenthaltsplatz, um die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes, den Flächennutzungsplan der Stadt im Bereich „Alte Ziegelei“, um den Bebauungsplan „Bahnhofcenter“ und die Gründung einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Altenburger Museen“.

