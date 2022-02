Altenburg/Lucka

Die von einer Schließung ab kommendem Jahr bedrohte Regelschule Lucka ist gerettet – vorerst zumindest. Landrat Uwe Melzer (CDU) zog auf der Kreistagssitzung am Mittwochabend seinen Antrag zurück, wonach alle Schüler ab 2023 nach Meuselwitz wechseln. Er habe durch Gespräche mit Kreisräten, mit Eltern und Schülern gemerkt, dass diese Pläne keine politische Mehrheit haben, sagte Melzer. Auch von den beiden Demonstrationen zeigte er sich beeindruckt.

Neues Konzept bis März 2023

Zuvor hatte der Landrat im Bildungsministerium vorgefühlt, ob der momentane Status der Regelschule bis Ende Juli 2023 beibehalten werden könne. Anlass für dieses Gespräch war, dass das Ministerium wegen der zu geringen Schülerzahlen auch wegen Lucka den Schulnetzplan nicht genehmigen wollte. Nun ist vorgesehen, dass das Landratsamt als Schulträger und der Kreistag bis Ende März 2023 ein neues Konzept für die Bildungsstätte erarbeiten müssen, das ihre Zukunft regelt. Man stehe dem in Erfurt offen gegenüber, sagte Melzer. Die neuen Pläne sollten sowohl Lucka als auch das vom Ministerium ebenso infrage gestellte Meuselwitzer Gymnasium gemeinsam betrachten.

Kurz vor Sitzungsbeginn teilt Landrat Uwe Melzer (3.v.r.) den Fraktionschefs im Kreistag seine geplante Änderung der Tagesordnung wegen der Regelschule Lucka mit. Quelle: Jens Rosenkranz

„Es liegt nun an uns, dass wir eine tragfähige Lösung finden“, erklärte der Landrat, der nicht nur seinen Beschlussantrag zurückzog, sondern den gesamten die Regelschule betreffenden Tagesordnungspunkt wegkegelte. Damit fanden allerdings auch keine Diskussionen oder Beschlüsse zu drei Anträgen zur Regelschule statt, die aus den Fraktionen SPD/Grüne, CDU und Starke Heimat kamen. Speziell die SPD wollte exakt festlegen lassen, dass der Landrat selbst ein Kooperationsmodell zwischen den Regelschulen Meuselwitz und Lucka prüfen und dessen Umsetzung aufzeigen soll. Dazu sollte er Gespräche zwischen Schulen, Schulamt und Bildungsministerium in die Wege leiten und koordinieren, darüber in jeder Kreistagssitzung berichten und bis spätestens Februar 2023 einen Beschlussantrag zum weiteren Fortgang vorlegen. Zu diesen Plänen kommt es nun zunächst einmal nicht. Damit bleibt offen, wer das tragfähige Konzept erstellt und wann und durch wen über den Fortgang Rechenschaft abgelegt wird.

Schulnetzplan wurde nicht umgesetzt

Genau weil dies bislang nicht festgelegt wurde, hatten Melzer und seine Behörde den schon Mitte 2020 beschlossenen Schulnetzplan nicht umgesetzt. Dort wurde festgelegt, dass ein Kooperationsmodell mit Meuselwitz entworfen werden sollte. Die CDU wollte in ihrem Antrag den Landrat beauftragen lassen, die Umsetzung eines Versuchs oder Modells für die Nordregion zu prüfen und das Ergebnis Ende 2022 vorzustellen. Außerdem sollte Melzer aufgefordert werden, dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport in jeder Sitzung über den Fortschritt zu berichten. Der Landrat sollte außerdem aufgefordert werden, alle Voraussetzungen zur Umsetzung des Schulversuchs oder des Erprobungsmodells zu schaffen.

Auf diese Formulierungen reagierten SPD-Kreistagsmitglieder intern mit Spott. So weit sei es schon, dass die Union ihren eigenen Landrat auffordern müsse, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Der CDU-Beschlussantrag war ein weiterer Grund für Melzer, den gesamten Tagesordnungspunkt zu kippen. „Dieses Recht habe ich“, sagte er. Damit vermied der Landrat, dass die CDU-Fraktion seinen eigenen Antrag abgelehnt und ihn zum Handeln aufgefordert hätte.

Von Jens Rosenkranz