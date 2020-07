Weil die meisten Asylbewerber in Altenburg und Schmölln untergebracht sind, sucht das Landratsamt nun in Meuselwitz nach neuen Wohnungen, auch um soziale Brennpunkte zu vermeiden. An der Schnauder wird sich die Kreisbehörde aber einen Korb holen, weil es dort bereits soziale Brennpunkte gibt, findet OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz in seinem Kommentar.