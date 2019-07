Altenburg/Schmölln

Beim Bau der umstrittenen Errichtung von vier Windkraft-Anlagen bei Schmölln hat das Landratsamt festgestellt, dass die Interessen des Investors des Windparks höher wiegen als die der Gemeinde Wildenbörten und etlicher Bürger, die gegen die Baugenehmigung in Widerspruch gegangen sind. Das geht aus der Begründung hervor, mit dem die Kreisbehörde dem Antrag auf Sofortvollzug der Firma Juwi Energieprojekte GmbH am 12. September 2018 stattgab.

Einbußen bei verspäteter Inbetriebnahme

Mit dieser Genehmigung konnte Juwi bauen, obwohl das Widerspruchsverfahren noch gar nicht abgeschlossen ist und die Baugenehmigung deshalb als nicht bestandskräftig gilt (OVZ berichtete). In der Begründung dafür verweist die Kreisbehörde darauf, dass dem Windpark sonstige öffentliche Belange nicht entgegen stehen. Außerdem habe Juwi ein relevantes Interesse, trotz des laufendes Verfahren mit dem Bau zu beginnen. Denn eine verspätete Inbetriebnahme der Anlage würde für den künftigen Betreiber nachhaltige wirtschaftliche und finanzielle Einbußen zur Folge haben. Bei einer verzögerten Inbetriebnahme würde auch die Möglichkeit verloren gehen, dass durch den Windpark eine Vielzahl von Haushalten mit regenerativer Energie versorgt werden könnten, heißt es.

Keine Bedrohung Flora und Fauna

„Im Ergebnis sind in Bezug auf die Anordnung des Sofortvollzugs die Interessen der Juwi AG höher zu bewerten als die der Widerspruchsführer“, heißt es in der Begründung. „Die Unterstellung beziehungsweise Vermutung, dass betreffende Anlagen eine gravierende Bedrohung der Gesundheit der Bewohner darstellen und Fauna und Flora bedroht wären, stellt eine reine Behauptung dar, ohne dass dafür entsprechende Argumente oder Fakten beigefügt wurden.“

Speziell diese Darstellung des Landratsamtes steht auf wackligen Füßen. Denn das Landesamt für Naturschutz hat sehr wohl erhebliche Bedenken geäußert, da der Windpark eine tödliche Gefahr für streng geschützte Fledermäuse und Greifvögel darstellt (OVZ berichtete).

Diese wischt das Landratsamt ebenso weg wie eine durchgeführte Unterschriftensammlung in der Gemeinde, Diese reiche als Begründung nicht, da hier zwar Bürger ihre Meinung zu den Windenergieanlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens dokumentiert haben, „aber letztlich keine inhaltlichen Argumente zu möglichen Rechtsverletzungen durch die Genehmigung aufgreifen“, heißt es in der Begründung.

Großes Interesse an Windenergie

Zu den fehlenden Erfolgsaussichten der Widersprüche komme dazu auch ein überwiegendes Interesse der Juwi am Sofortvollzug der beantragten Genehmigung hinzu, vor allem weil es um ein Vorhaben zur Erzeugung erneuerbarer Energien geht, an den dessen baldiger „Erschließung ein hohes öffentliches Interesse besteht.“

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens habe das Landratsamt die Öffentlichkeit beteiligt und die Stellungnahmen der zu beteiligenden Behörden eingeholt und den Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarn sichergestellt.

Windparks sind politisch gewollt

In der Begründung verweist das Landratsamt darauf, dass weitere Inbetriebnahmen von Windkraftanlagen in Deutschland das erklärte energiepolitische Ziel des Gesetzgebers sei, um im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen. Ziel sei, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf mindestens 40 bis 45 Prozent zu steigern. „Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung ist als Gemeinschaftsinteresse höchsten Ranges einzustufen“, heißt es.

Gemäß dem Landesentwicklungsplan Thüringen ist die Nutzung erneuerbarer Energien vorrangig zu fördern. Dort wird explizit ausgeführt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch erhöht werden soll, wobei ein wesentlicher Beitrag durch Windenergie erbracht werden soll.

Von Jens Rosenkranz