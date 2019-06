Windischleuba

Neue Entwicklung im Fall der Gülle-Havarie an der Biogasanlage in Windischleuba: Wie der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landratsamts auf OVZ-Anfrage bestätigt, hat inzwischen auch die Polizei Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen. Konkret stehe eine mögliche fahrlässige Gewässerverunreinigung im Raum, so Fachdienstleiterin Birgit Seiler.

Gülle gelangte ins Erdreich

Denn anders als bisher bekannt, sei durchaus ein nahes Gewässer durch den Vorfall in Mitleidenschaft gezogen worden – wenn auch anders, als von Anwohnern zunächst vermutet. „Es hat sich gezeigt, dass die ausgetretene Gülle von der Anlage in einen Straßenseitengraben und von dort in einen Zulauf zu den Vorbecken der Talsperre Windischleuba gelaufen ist“, berichtet Seiler. Zwar habe die im Nachgang der Havarie herbeigerufene Feuerwehr die Straße und – wie nun bekannt – auch den Graben gereinigt (die OVZ berichtete). Allerdings sei die Gülle auch ins Erdreich eingedrungen. „Der Betreiber wurde von uns aufgefordert, das verunreinigte Gewässerbett auszukoffern“, so Seiler. Die betroffene Stelle sei ausgebaggert worden, die Arbeit wurde vom Fachdienst kontrolliert.

Die Biogasanlage Windischleuba grenzt an das Landschaftsschutzgebiet. Quelle: Mario Jahn

Trockenheit als Glücksfall

Glücklicherweise seien durch die laut Betreiber gut 50 Kubikmeter Gülle keine Gewässer direkt kontaminiert worden. „Dazu dürfte auch die zum Zeitpunkt des Vorfalls trockene Witterung beigetragen haben. Der Straßenseitengraben war beinahe vollständig ausgetrocknet, so dass die Gülle nicht bis in die Vorbecken gelangte“, erläutert die Fachdienstleiterin. Wäre es soweit gekommen, hätte dies ernste Gefahren für die dortige Tierwelt bedeutet. Denn während das stickstoffreiche Gemisch auf Feldern von Nutzen ist, bindet es im Wasser Sauerstoff. Die Folge: Vor allem Fischen droht der Erstickungstod. Selbst bei geringer Menge sei das für die bereits stark ausgetrockneten Vorbecken eine ernste Gefahr. „Auch wenn es vielen womöglich nicht bekannt ist: Gülle ist ein wassergefährdender Stoff“, betont Birgit Seiler.

Nun sei zu klären. ob der Anlagenbetreiber seine Pflichten verletzt hat. So schreibe der Genehmigungsbescheid für die Biogasanlage vor, dass bei Kenntnis eines Austritts unverzüglich Polizei und Wasserschutzbehörde zu informieren sind. Laut Fachdienst hatte die Behörde erst durch eine Anfrage der OVZ von dem Vorfall erfahren. „Es gilt jetzt herauszufinden, wann genau der Betreiber von der Havarie Kenntnis hatte.“

