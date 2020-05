Landratsamt: Die Riesenspargel im Windpark Mohlis sind nicht zu laut

Mohlis/Nödenitzsch

Im Disput um den umstrittenen Windpark Mohlis bei Nödenitzsch hat das Landratsamt ein Kapitel zugeklappt. Die vier im Sommer 2019 errichteten Windräder standen unter anderem wegen Lärms in der Kritik von Anwohnern (die OVZ berichtete). Die Umweltbehörde führte deshalb eine sogenannte Nachweismessung für die Einhaltung der Schallpegel durch. Die öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses war für März geplant, wurde coronabedingt abgesagt – und erfolgte nun per Pressemitteilung.

Maximal 38 Dezibel

Demnach arbeiten die Windkraftanlagen bei Nödenitzsch im Rahmen der vorgegebenen Parameter. Keine der vier Windmühlen, deren Flügel 217 Meter in die Höhe ragen, reiße nachts den an der nächsten Wohnbebauung einzuhaltenden Grenzwert von 40 Dezibel (dB(A)), teilt das Landratsamt mit. Festgestellt worden seien höchstens 38,5 dB (A). Bei der Messung seien die Schallsignale so gefiltert worden, dass sie den Eigenschaften des menschlichen Gehörs nahekommen. Geachtet worden sei auch auf einheitliche Windrichtung und trockenes Wetter, weil Regen Geräusche dämpfen könne. Gemessen werden konnte erst im Herbst, nachdem die Felder abgeerntet waren. Sonst bestünde die Gefahr, dass Störgeräusche aufgezeichnet werden.

Das Thüringer Landesamt für Natur- und Umweltschutz hatte voriges Jahr Mängel in der Baugenehmigung für den Windpark aufgezeigt. Das Landratsamt verfügte daraufhin Abschaltzeiten zum Schutz von Greifvögeln und Fledermäusen.

Von Kay Würker