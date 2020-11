Landratsamt macht Lindenauhalle in Altenburg dauerhaft dicht

Altenburg

Für die Nutzer der Lindenauhalle in Altenburg kommt es nun ganz dick. Nachdem der Landkreis die ihm gehörende Sportstätte neben dem Gesundheitsamt zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt hat und seit zwei Wochen als Corona-Abstrichpunkt nutzt, wird sie dem Vereins- und Schulsport nun dauerhaft entzogen. Das verkündeten Landrat Uwe Melzer ( CDU) und der zuständige Fachbereichsleiter für Bildung und Infrastruktur, Bernd Wenzlau, den bisherigen Nutzern in der Vorwoche bei einem Gesprächstermin im Landratsamt.

Dauerhaft Büros für Gesundheitsamt geplant

Wie mehrere Teilnehmer übereinstimmend aus dem nicht öffentlichen Treffen berichteten, will die Kreisverwaltung die Räume der Halle in der Lindenaustraße 31 dauerhaft – auch über die Corona-Krise hinaus – selbst nutzen. Und zwar für das direkt angrenzende Gesundheitsamt. Damit bewahrheiten sich nicht nur die schlimmsten Befürchtungen der Altenburger Vereine SV Medizin, SV Aufbau, 1. Tanzsportclub, des Kreissportbundes und der von der Leipziger Rahn-Gruppe betriebenen Freien Grundschule „ Felix Friedrich Weiße“, sondern es bestätigten sich auch entsprechende OVZ-Informationen.

Demnach plant das Landratsamt schon länger, in der Lindenauhalle mehrere Mitarbeiter des Gesundheitsamts unterzubringen. Sechs Büros sollen dort entstehen, um die im Nachbargebäude befindliche und aus allen Nähten platzende Behörde räumlich zu entlasten. Andere Möglichkeiten stehen der Kreisverwaltung zumindest in ihren eigenen Immobilien nicht zur Verfügung. Daher nutzte man nun offenbar die sich dank Corona und durch das Infektionsschutzgesetz ergebenden Möglichkeiten, um Nägel mit Köpfen zu machen und über den Umweg des Abstrichpunkts beziehungsweise bereits parallel dazu, den Schul- und Vereinssport mit über 450 Aktiven für immer vor die Tür zu setzen.

Des Landrats Alternativen erweisen sich als keine

Nachdem es zunächst seitens des Landratsamts hieß, dass man den Sportlern aufgrund fehlender geeigneter Gebäude keine Alternativen anbieten könne, ging man in der Kreisbehörde offenbar nochmals in sich. So bot Landrat Melzer den Nutzern der geschlossenen Halle als Ausweichquartier nun den Sportbereich der Schmöllner Außenstelle des Klinikums Altenburger Land, die Sanierung der Turnhalle der früheren Theodor-Neubauer-Schule neben der Volkshochschule am Hospitalplatz sowie Zeiten in Hallen der Stadt Altenburg an.

Außer der letzten Möglichkeit, die sich Melzer kurzfristig in einem Telefonat mit Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) erbat, erweisen sich die anderen Angebote für die Nutzer als purer Schein. Denn aufgrund der Wege und der damit verbundenen Kosten ist eine Schmöllner Heimstatt für die ausnahmslos in Altenburg sitzenden Vereine und deren Mitglieder unpraktikabel. Gleich gilt für die Grundschüler der Rahn-Schule.

Kreisräte wussten von nichts

Die Sanierung der Halle der Ex-Neubauer-Schule stellt für die Nutzer zudem höchstens langfristig ein Alternative dar. Schließlich würde der Bau frühestens 2023/24 beginnen und die Sportstätte erst ab 2025/26 genutzt werden können. Zumal dafür noch nicht einmal Fördergelder beantragt wurden, die Planung noch in den Kinderschuhen steckt und alldem auch der Kreistag noch zustimmen muss.

Eine Vorab-Information zu diesem Vorhaben oder zur seit längerem geplanten Dauerschließung der Lindenauhalle für den Sport hat es für die Kreisräte ohnehin nicht gegeben. Letzteres bekam der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, Christoph Zippel ( CDU), etwa erst durch die entsprechende OVZ-Information auf Nachfrage im Landratsamt bestätigt. Andere Kreisräte bekamen auf Nachfrage nur unkonkrete Aussagen zu hören. Dem Vernehmen nach will Melzer das Defizit nun zum Kreistag am heutigen Mittwoch beseitigen.

Stadt Altenburg als letzte Hoffnung

Bleibt als vorerst einzige Alternative und letzte Hoffnung für rund 450 Sportler und Dutzende Erst- und Zweitklässler der Rahn-Schule, die derzeit keinen richtigen Sportunterricht haben, nur die Stadt Altenburg mit ihren Hallen.Diese setzte nach OVZ-Informationen Himmel und Hölle in Bewegung, um Alternativen anzubieten. Demnach stehen nun vor allem Zeiten in der Grundschule Karolinum im Raum, aber auch im Mehrzweckraum des Goldenen Pfluges und in der Halle der Erich-Mäder-Schule.

Wie viele der bisher die ganze Woche über ab vormittags stattfindenden Einheiten sich verschieben und damit retten lassen, wird derzeit noch geprüft. Zumal mit Umzügen auch Verschiebungen auf andere Tage und vornehmlich in die Nachmittags- oder Abendstunden verbunden wären.

