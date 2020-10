Landratsamt muss 2019 über 55 000 Euro Negativ-Zinsen zahlen

Altenburg

Die Sparkasse Altenburger Land und auch das den Kreis-Haushalt verwaltende Landratsamt leiden unter der Niedrigzinspolitik und der Geldschwemme der Europäischen Zentralbank ( EZB). Beide zahlen Verwahrentgelte, was bedeutet, dass sie für ihre Sparguthaben keine Zinsen bekommen, sondern diese selbst zahlen müssen.

Laut der OVZ vorliegenden vertraulichen Informationen aus dem Landratsamt mussten allein für 2019 dafür 55 594,91 Euro aufgewendet werden. Der Negativzins betrug von Januar bis September minus 0,4 und für die restlichen Monate minus 0,5 Prozent. Das Geld musste der Landkreis dabei ausschließlich an die Sparkassen zahlen, weil das Landratsamt nur dort solche Beträge bunkert, für die Negativzinsen fällig werden. 2019 waren dies durchschnittlich 9,5 Millionen Euro. Dieses Jahr werden es durchschnittlich 19,6 Millionen sein, weshalb mit 100 000 Euro Verwahrentgelten zu rechnen ist. Dabei sinkt in diesem Jahr auch der Freibetrag, für den keine Zinsen fällig werden, von einer Million (bis 30. Mai) ab dann 500 000 Euro.

Anzeige

Auch Sparkasse muss Zinsen zahlen

Dabei streicht die Sparkasse nicht nur Negativzinsen ein, sie muss selbst erhebliche Beträge an die EZB zahlen. Das erklärte Sparkassenchef Bernd Wannenwetsch kürzlich auf der Sitzung des Kreistages. Konkrete Summen nannte er nicht, jedoch erklärte der Banker, dass diese Zahlungen die Bilanz des Geldinstitutes enorm schmälern würden. „Die Zinspolitik der EZB macht es enorm schwierig, Erträge zu erwirtschaften“, sagte Wannenwetsch. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Bund Zinsen dafür bekommt, indem er in diesem und im nächsten Jahr wieder Schulden macht.

Keine weiteren Filialschließungen geplant

Wannenwetsch ging mit diesen Aussagen auf Anfragen von Ingo Prehl ein. Der Kreisrat der Grünen wollte wissen, ob die Sparkasse weitere Schließungen von Filialen plant und wie angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage die weitere Geschäftspolitik aussieht. Prehl wies dabei auf die Schließung der Filiale in Ponitz hin und darauf, dass in Gößnitz die Sparkasse nur noch drei Stunden an einem Tag der Woche geöffnet hat.

Der Sparkassenchef erklärte, dass die letzte Schließung in Altenburg-Südost erfolgte und keine weiteren geplant seien.

Überschuss der Sparkasse sinkt

Anlass der Fragen im Kreistag war die mehrheitlich beschlossene Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse für das Jahr 2019, in dem auch Mitglieder des Kreistages sitzen. Zu diesem Beschluss gehörten auch die ausgewiesene Bilanzsumme von rund 1,1 Milliarden Euro und der Jahresüberschuss von 715 965,30 Euro. 2018 hatte dieser Überschuss noch 837 865 Euro betragen.

Von Jens Rosenkranz