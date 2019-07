Altenburg/Schmölln

„ Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die fliegen können.“ Birgit Seiler, Fachdienstleiterin Natur- und Umweltschutz im Landratsamt Schmölln, ist sichtlich angetan. „Sie sind eine interessante Seitenentwicklung der Natur.“ Dass Fledermäuse wahre Flugkünstler sind, kann man jetzt in der Abenddämmerung beobachten, wenn die Tiere ihren Tagesschlafplatz verlassen und mit feinen hellen Rufen auf nächtliche Insektenjagd gehen. Sie erreichen dabei Geschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde. Zur Orientierung nutzen sie Echoortung und können auf diese Weise jagen, ohne ihre Augen einzusetzen.

Fledermäuse brauchen nicht viel Platz

Fledermäuse brauchen in der Regel nicht viel Platz. Sie leben in Ritzen und Spalten von Häuserfassaden oder hängen am Gebälk von Dachböden. Doch im Zuge von Haussanierungen wird ihr Lebensraum immer knapper. Gebäude werden gegen Wärmeverlust fast nur noch lückenlos gedämmt und an den rundum versiegelten Hauswänden finden die Tiere keinen Unterschlupf mehr.

Die Fledermäuse sind nicht die einzigen Leidtragenden. Auch Mauersegler, Turmfalken und Dohlen sind als Höhlenbrüter auf Nischen und Hohlräume in Bauwerken angewiesen, um ihre Jungen großzuziehen. Hier sind die Hausbesitzer gefordert. „Jeder ist gesetzlich verpflichtet, Brutplätze und Wochenstuben zu bewahren“, betont Marco Kertscher vom Fachbereich Artenschutz der Unteren Naturschutzbehörde. Wer also Baumaßnahmen plant, sollte vor Beginn ein aufmerksames Auge auf seine Immobilie werfen. „Gerade lange leer stehende Gebäude sind potenzieller Lebensraum für diverse Arten“, fügt Marco Kertscher hinzu.

Das Vernichten von Nestern ist verboten

In Deutschland sind per Gesetz grundsätzlich alle Vögel geschützt. Auch Fledermäuse gehören zu den geschützten Arten. Das Vernichten von Nestern oder Wochenstuben ist verboten. Für Hauseigentümer bedeutet das gegebenenfalls, Ersatz bereitzustellen. Hilfe kommt in diesem Fall von der Naturschutzbehörde.

„Es muss niemand Angst vor einem Baustopp haben. Das Beste ist, der Bauherr kontaktiert uns und wir machen einen Ortstermin. Dann wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht“, erläutert Marco Kertscher. „Es ist wichtig, dass man das im Vorfeld abklärt, gerade jetzt in der Brutzeit, damit da nichts Negatives passieren kann. Es gilt, den Kompromiss zu finden zwischen Mensch und Tier.“ Und Birgit Seiler ergänzt: „Es geht darum: Wenn die Tiere Junge haben, müssen sie die in Ruhe großziehen können.“ Das Landratsamt in Schmölln geht als Bauherr mit gutem Beispiel voran. Die am Gebäude angebrachten Nistmöglichkeiten für Turmfalken, Dohlen und Mauersegler sind farblich so gut getarnt, dass die Wenigsten sie bemerken.

Gute Zusammenarbeit mit dem Mauritianum

Wenn es um Artenbestimmung und deren Ansprüche an den Lebensraum geht, ist das Naturkundliche Museum Mauritianum in Altenburg Ansprechpartner vor Ort. Marco Kertscher ist froh über die gute Zusammenarbeit: „Es ist gut, dass wir das Mauritianum haben. Da haben wir einen kurzen Weg.“

Überhaupt wurden im Altenburger Land schon etliche gute Erfahrungen gemacht mit Nist- und Aufzuchtmöglichkeiten, die von Menschenhand geschaffen worden sind. Das Großstöbnitzer Mehlschwalbenhaus am einstigen Standort der Mühle mit rund 25 künstlichen Nestern ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Wegfall von Brutplätzen kompensiert werden kann.

Ungenutzte Trafohäuschen umgebaut

Ungenutzte Trafohäuschen in Wildenbörden, Nobitz und Posterstein wurden zu Artenschutztürmen umgestaltet und sind Heimstatt für Fledermäuse und Schwalben.

„Rufen sie bei ihrer Naturschutzbehörde an. Wir werden ihnen helfen.“ Birgit Seiler ist es wichtig, dass Kontakt gehalten wird zu den Menschen, dass miteinander geredet wird. „Ich wünsche mir, dass die Bauherren ein Gefühl dafür bekommen, generell in der Brutzeit zu schauen, ob was brütet, ehe man mit Baumaßnahmen loslegt. Dass wir ruhigen Gewissens sagen können: Die Gesetze sind hier eingehalten“, meint Marco Kertscher.

Wer mehr über den Schutzstatus von Pflanzen und Tieren erfahren möchte, dem sei vom Bundesamt für Naturschutz die Internetseite www.wisia.de ans Herz gelegt. Und hier die zwei wichtigsten Telefonnummern für bauwillige Immobilienbesitzer mit Nest- oder Wochenstubenfunden: Fachdienst Natur- und Umweltschutz LRA Schmölln, Birgit Seiler: Tel. 03447 586477 und Untere Naturschutzbehörde, LRA Schmölln, Marco Kertscher: Tel. 03447 586491

Von Dana Weber