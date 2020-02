Landratsamt schlägt Schließung der Schule Dobitschen vor – weitere Änderungen

Altenburg

Der neue Entwurf des Schulnetzplanes bis 2025 sieht einschneidende und bislang nicht vorgesehene Veränderungen vor. Das erst am Mittwoch an die Kreisräte herausgegebene Papier beinhaltet die überraschende Schließung der Regelschule Dobitschen zum Sommer 2021. Die Schüler sollen auf die Standorte Rositz, Schmölln und Meuselwitz aufgeteilt werden.

Beschlossen ist dies allerdings noch nicht. Der Schulausschuss des Kreistages befasste sich am Donnerstag erstmals mit den vom Landratsamt erarbeiteten und der OVZ vorliegenden Plänen in nicht öffentlicher Sitzung. Dem Kreistag soll der Entwurf am 31. März zum Beschluss vorliegen. Denn am gleichen Tag muss der mehrfach verschobene neue Plan im Bildungsministerium eingereicht werden.

Wintersdorfer Schüler dürfen nach Meuselwitz

Laut den Vorschlägen ist auch die Regelschule Lucka gefährdet. So ist geplant, die Orte Bosengröba, Gröba, Heukendorf, Neubraunshain, Pflichtendorf, Ruppersdorf, Waltersdorf und Wintersdorf für die Einschüler der Klasse 5 zum 31. Juli 2020 aus dem Schulbezirk von Lucka herauszulösen und ab 1. August 2020 dem Schulbezirk der Regelschule Meuselwitz zuzuordnen. Damit würde eine jahrelange Forderung der Eltern aus diesen Orten erfüllt.

Nur würde das den Standort Lucka weiter schwächen. Um dies auszugleichen ist geplant, für Lucka und Meuselwitz zum 31. Juli 2021 einen gemeinsamen Schulbezirk zu bilden. Bei Nichterfüllung der Mindestschülerzahl bis einschließlich Schuljahr 2023/24 soll die Regelschule Lucka zum 31. Juli 2024 aufgegeben werden.

Ponitz soll schon im Sommer geschlossen werden

Bereits zum Sommer dieses Jahres soll die Grundschule Ponitz geschlossen werden. Schon jetzt wird wegen Schüler- und Lehrermangels die dritte und vierte Klasse gemeinsam in Gößnitz unterrichtet.

Die Grundschule Großstechau erfüllt ebenso nicht durchgängig die Mindestschülerzahl. Die geforderte Einzügigkeit wird auch nicht erfüllt. Einen stabilen zweizügigen Grundschulstandort sieht das Landratsamt in Nöbdenitz. Hier bestehe die Möglichkeit, die Regelschule baulich zu erweitern und auch die Grundschulen Thonhausen und Großstechau an diesem Standort unterzubringen. All dies soll laut Vorschlag frühestens zum 1. August 2024 erfolgen. Sollte dies umgesetzt werden, könnten die Standorte Thonhausen und Großstechau aufgegeben werden.

In Süden soll es eine Regelschule weniger geben

Der größte Einschnitt bedeutet die geplante Schließung der Regelschule Dobitschen, die laut Entwurf frühestens zum 31. Juli 2021 erfolgen soll. In der Begründung heißt es, dass im Regelschulbereich wegen der angespannten Personalsituation gehandelt werden müsse. In Dobitschen gebe es aktuell in Klasse 10 nur 13 Schüler. Ab dem kommenden Schuljahr sei ebenfalls nicht mit einer ausreichend stabilen Schüleranzahl zu rechnen. In der Süd-Region will man statt vier nur noch drei Regelschul-Standorte vorhalten, wobei Schmölln und Gößnitz nicht angetastet werden. Nöbdenitz bekommt wegen der geplanten Erweiterung und dem Standort als Grund- und Regelschule den Vorzug vor Dobitschen.

