Landratsamt sperrt Altenburger Turnhalle wegen ein paar Tausend Euro

Altenburg

Das Altenburger Land bekommt neben der an Grenzen stoßenden Teststrecke am Klinikum einen zweiten Corona-Abstrichpunkt. Dieser gehe am Montag in der Turnhalle in der Altenburger Lindenaustraße 31 neben dem Gesundheitsamt in Betrieb, teilte das Landratsamt am Freitag auf Nachfrage mit. Damit bestätigte die Behörde zugleich einen OVZ-Bericht vom Vortag über die heimliche Hallenschließung für Vereins- und Schulsport.

Gesundheitsamt braucht mehr Platz

„Das Gesundheitsamt wurde, speziell im Bereich Kontaktnachverfolgung, personell deutlich aufgestockt, so dass die vorhandenen Arbeitsplätze nicht mehr ausreichen“, begründete Behördensprecherin Jana Fuchs den Schritt. Für die Hallenschließung habe man sich wegen räumlicher Nähe, geringen Kosten und niedrigem Aufwand entschieden. Schließlich gehört das Objekt dem Kreis.

„Die Kosten für die Abstrichstelle werden auf ein Minimum reduziert, da dort vor allem mit ergänzendem Mobiliar die Voraussetzungen sichergestellt werden können“, so Fuchs weiter. „Durch getrennte Ein- und Ausgänge werden Kontakte minimiert, im Außenbereich werden Abstandsmarkierungen aufgebracht.“ Testpersonen bekommen telefonisch einen Termin.

200.000 Euro für Webseite da, aber 6000 Euro für Sportler nicht

Wie viel Geld der Umbau genau kostet, blieb jedoch offen. Klar ist nur, dass dieser günstiger als etwa ein Container auf dem Parkplatz des Gesundheitsamts ist. Demnach koste dieser für ein halbes Jahr 6000 Euro plus Anschlusskosten für Energie, Wasser und Kommunikation. Allerdings gibt man über 200 000 Euro für eine neue Webseite aus, obwohl es billiger gegangen wäre.

Mit ein paar Tausend Euro hätte der Kreis also den bisherigen Nutzern weiter Sport ermöglichen können. Durch die Schließung stehen nun aber über 400 Aktive mehrerer Vereine, darunter allein 100 Reha-Sportler des SV Medizin, sowie Schüler der Weiße-Grundschule auf der Straße – für unbestimmte Zeit. Denn man wisse nicht, wie lange man die Halle brauche, und Ersatz könne man nicht bieten, weil geeignete Objekte fehlten, so Fuchs.

Detaillierte Pläne standen am 28. Oktober – Info fehlte

Dass der Kreis seine Pläne nicht schon in der Vorwoche veröffentlichte, erklärte die Sprecherin damit, dass „zu diesem Zeitpunkt noch nichts soweit geklärt war, um die Öffentlichkeit mit klaren Fakten zu informieren“. Nach OVZ-Informationen stand das Vorhaben aber bereits mit allen Details am 28. Oktober fest.

Von Thomas Haegeler