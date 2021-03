Landschaftspflegeverband setzt Krötenschutzzäune in Langenleuba-Niederhain

Langenleuba-Niederhain

Sobald es wieder wärmer wird, beginnt die Zeit der Krötenwanderung. Die Amphibien machen sich auf den Weg von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern. Dabei sind die Tiere besonders beim Überqueren von Straßen großen Gefahren ausgesetzt. Wechsel- und Knoblauchkröte stehen bereits als bedrohte Arten auf der Roten Liste Thüringens. Um die Amphibien auf ihrer Wanderung besser schützen zu können, errichtet der Landschaftspflegeverband Altenburger Land (LPV) alljährlich Schutzzäune. Anfang der Woche hat der Zaunaufbau am Rande des Leinawaldes in Langenleuba-Niederhain begonnen.

420 Meter Zaun und 30 Eimer in Langenleuba-Niederhain

420 Meter Krötenschutzzaun werden allein in der Wieratalgemeinde gesetzt. „Der Landschaftspflegeverband baut mit Unterstützung der Mitarbeiter der Natura 2000 Station Osterland im gesamten Landkreis rund sechs Kilometer an Amphibienleiteinrichtungen auf. Dazu benötigen wir den ganzen Monat März“, erklärt Hartmut Reinhold, Geschäftsführer des LPV. Ihm zufolge werden in Langenleuba-Niederhain rund 30 Eimer entlang der Zäune eingegraben, in denen die Tiere vorsorglich eingesammelt werden. Ehrenamtliche Helfer bringen die Kröten und Molche dann zu ihren Laichgewässern, kleinen Teichen im Ort und in Ortsnähe. Die Amphibienzäune werden zweimal täglich abgelaufen, am Morgen und nach 22 Uhr.

Amphibientunnel sind in die Jahre gekommen

Neben dem Zaunaufbau wie in Plottendorf, Pahna, Nirkendorf und am Märchensee im Leinawald, unterhält der Landschaftspflegeverband auch bereits existierende Amphibientunnel. Derartige Schutzeinrichtungen existieren im Schmöllner Stadtteil Brandrübel sowie den Nobitzer Ortsteilen Niederarnsdorf und Saara. Leider sind diese laut Hartmut Reinhold mittlerweile in die Jahre gekommen und müssen teilweise, wie in Brandrübel, erneuert werden.

Von Dana Weber