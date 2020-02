Wenn es um die Zukunft der Landwirtschaft geht reicht es weder, immer neue Verordnungen zu erlassen die in schöner Regelmäßigkeit mit immer neuer Kritik gekontert wird. Stattdessen sind alle gefragt: Bauern, Politik und Verbraucher – und das gerade in einem so sehr von Landwirtschaft geprägten Kreis wie dem Altenburger Land, findet unser Autor.