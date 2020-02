Landwirtschaft im Altenburger Land: Mitwirken statt vorgekaut bekommen

Altenburg

„Frische Milch – Nur mit uns“: Bundestagsabgeordneter Volkmar Vogel ( CDU) bekam am Montag mal einen ganz anderen Besuch in seiner Bürgersprechstunde. Zwei Traktoren fuhren vor die Altenburger CDU-Geschäftsstelle. Unter den Landwirten Berndt Apel, Chef des Kreisbauernverbandes. Er hatte einen Brief für Vogel dabei, in dem die Probleme für Landwirte im Altenburger Land erläutert werden, die unter anderem mit der neuen Düngeverordnung einhergehen.

Kritik an Kommunikation zwischen Politik und Landwirten

Diese und die zurzeit diskutierten Rahmenbedingungen für Nutztierhaltung seien existenzgefährdend. „In Deutschland gehen die Tierbestände zurück. Im Altenburger Land liegt es bei 0,4 Großvieh pro Hektar“, erklärte Apel. Damit eine Planungssicherheit für Landwirte gewährleistet werde, müssten die Tierhaltungsrichtlinien so schnell wie möglich gesetzt werden. Vor allem sprach Apel auch Kritik an der Kommunikation aus: „Wir wollen mitwirken und nicht alles vorgekaut bekommen“. Vogel möchte sich für die Bauern einsetzen. „Damit rennt ihr bei mir offene Türen ein“, sagte er.

Von Nicole Grziwa