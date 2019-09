Langenleuba-Niederhain veranlasst Brückenplanung und schafft Baurecht für Eigenheime

Langenleuba-Niederhain

Der nächste Brückenbau steht in Langenleuba-Niederhain an. Die Zufahrt zum Götzenberg über die Leuba muss erneuert werden. Eine Prüfung des Bauwerks habe die (Schul-)Note 3,5 auf einer Fünfer-Skala ergeben, informierte Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) den Gemeinderat zu dessen jüngster Sitzung. Spätestens nachdem im vergangenen Herbst mutmaßlich ein Fahrzeug an die Brücke stieß, ist deren baulicher Zustand derart schlecht. „Ich untersuche und dokumentiere die Brücke regelmäßig“, erklärte Helbig und fügte an, dass eine Tonnagebegrenzung noch nicht notwendig sei.

Neubau für 275 000 Euro wird geplant

Bereits das Hochwasser von 2013 hatte der Bausubstanz nicht gut getan. Jedoch habe damals das Schadensbild keine Maßnahmen im Rahmen der geförderten Hochwasserschadensbeseitigung gerechtfertigt, heißt es aus der Bauverwaltung. Nun, sechs Jahre und einen Unfall später, dessen Verursacher übrigens nie ermittelt werden konnte, sei eine Sanierung unwirtschaftlich. Für geschätzte Gesamtkosten von 275 000 Euro, die vom Freistaat über Fördermittel kofinanziert werden, wird deshalb eine neue Brücke installiert. Rund 50 000 Euro davon entfallen auf die Planung, die zur Sitzung vom Gemeinderat einstimmig in Auftrag gegeben wurde.

Nichts passiert derweil an der Fußgängerbrücke, auf die im Februar ein Bagger gefallen war. Ein Anwohner mahnte zudem in der Bürgerfragestunde an, dass endlich der Bachlauf der Leuba am Wehr von Unrat befreit werden müsste. Das gehöre zu den Restarbeiten, die eben jene Firma noch erledigen muss, der das Missgeschick mit dem Bagger passiert ist. Denn diese hatte von der Gemeinde den Auftrag erhalten, Hochwasserschäden im Bachlauf zu beseitigen. „Wir haben das schon mehrfach angemahnt, aber es passiert nichts. Das ist genauso unbefriedigend wie die bis jetzt nicht erfolgte Reparatur der Brücke“, antwortete Helbig.

Baurecht für drei Eigenheime geschaffen

Kritik wurde auch an der Verwaltung geübt, die bekanntermaßen von Nobitz für Niederhain erledigt wird. „Wieso ist dienstags die Verwaltung hier in Niederhain nicht besetzt? Ich habe mich kundig gemacht, es ist ohne Auto nicht möglich, an einem Tag mit dem öffentlichen Personennahverkehr von hier nach Saara in die Bauverwaltung und zurückzukommen“, wandte sich Gemeinderat Horst Wolf ( SPD) an den Bürgermeister. Der teilt die Vorwürfe. „Nach unserem Dafürhalten müsste dienstags und donnerstags die Verwaltung besetzt sein. Ich habe das auch schon angesprochen, aber es passiert nichts“, so Helbig in der Sitzung. Später erläutert er gegenüber der OVZ, dass es dabei nur um die Urlaubszeit gehe, ansonsten sei die Verwaltung zweimal wöchentlich besetzt.

Erfreulicher für Bauwillige waren derweil die einhellig beschlossenen zwei Satzungsänderungen. Damit wurde in der Fabrikstraße, an der kleinen Seite und in der Lutherstraße Baurecht für jeweils ein Eigenheim geschaffen. Bewegung sei jetzt auch in die nötige Sanierung der Kirche in Langenleuba-Niederhain gekommen. „Nachdem der Fördermittelantrag drei Jahre lang abgelehnt wurde, gehört unsere Kirche nun zu den dringenden Fällen“, informierte Helbig über die bevorstehende Sanierung. Dafür müsse und wolle die Kommune 37 000 Euro beisteuern, die im nächsten Haushalt bestenfalls durch Umschichten im Etat „gefunden“ werden sollen.

Keine Erdarbeiten ohne Denkmalschützer

In kleinen Schritten geht es offensichtlich auch beim Projekt zentrale Kläranlage für Niederhain voran. Auf eine Bürgeranfrage hin erläutert Helbig, dass die Planung angelaufen sei. Wie schnell die Umsetzung erfolgen kann, ist aber derzeit offen. Auch weil die Obere Denkmalbehörde bereits angekündigt habe, bei jeder Oberbodenbewegung dabei sein zu wollen, so Helbig weiter.

Von Jörg Reuter