Langenleuba-Niederhains Hauptstraße wird Baustelle – bis Herbst 2021

Langenleuba-Niederhain

Eine viel genutzte Verkehrsachse zwischen Thüringen und Sachsen wird in Kürze gekappt. Die Landesstraße 2462, die Langenleuba-Niederhain mit Langenleuba-Oberhain verbindet, soll auf rund 680 Metern Länge grundhaft erneuert werden. Konkret im Bereich der Hauptstraße in Langenleuba-Niederhain zwischen Anbindung der Straße Kleine Seite bis zum Anschluss der Hauptstraße an die bereits instandgesetzte Kreuzung mit der Straße des 18. März. Bei der Gelegenheit werden auch Wasser- und Abwasserleitungen verlegt.

„Vergangene Woche war die Bauanlaufberatung“, berichtet Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD). Der Baubetrieb, die Firma Reif aus Leipzig, sei nun beauftragt und starte mit der Detail- und Ablaufplanung. „Sobald feststeht, wann die zuerst benötigten Materialien für den Kanalbau geliefert werden können, wird der Baubeginn konkret datiert. Es soll vermieden werden, dass die Vollsperrung länger dauert als unbedingt nötig.“ Zu erwarten sei ein Baustart Ende Mai.

Eine Baustelle , mehrere Akteure

Bei der Großbaustelle ziehen das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV), die Gemeindeverwaltung, die Telekom und der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) an einem Strang. Im Auftrag des TLBV wird die Fahrbahn in einer Breite von rund fünf Metern im vorhandenen Bestand erneuert. Die Gemeinde erneuert die Gehwege und Seitenbereiche, kümmert sich um die Straßenbeleuchtung.

Der ZAL baut auf rund 465 Metern Straßenlänge ein Abwassertrennsystem mit Regen- und Schmutzwasserleitungen. „Dabei wird unter anderem geprüft, ob der Teich an der Hauptstraße eine Regenwassereinspeisung bekommen kann, um die Wasserqualität zu verbessern“, schildert Carsten Helbig. Nicht zuletzt werden Umverlegungen von Gas- und Energieleitungen sowie eventuell auch Telekom-Kabeln notwendig, um Baufreiheit für die neuen Abwasserkanäle zu schaffen.

Start an der Straße des 18. März

Die Baumaßnahme werde in drei Abschnitten realisiert, teilt das TLBV mit. Los geht es zunächst an der Straße des 18. März bis zur Einmündung der Straße Am Teich. Danach setzt sich die Baustelle bis zur Kreuzung Bahnhofstraße fort, im dritten Schritt schließlich rollen die Bagger bis zum Beginn der Kleinen Seite.

Voll gesperrt sein soll jeweils immer nur ein Bauabschnitt, stellt das Landesamt in Aussicht. „Die Zufahrten zu den Gewerbetreibenden müssen gewährleistet bleiben“, unterstreicht Helbig. Im Blick hat er dabei insbesondere die Autowerkstatt Börnig und die Bäckerei, aber zum Beispiel auch die Postfiliale. Die Aufteilung der Bauabschnitte sei entsprechend bewusst gewählt.

Behinderungen für Anwohner

Auch für andere Anlieger sollen die Einschränkungen möglichst gering gehalten werden. „Aufgrund der umfangreichen Tiefbauarbeiten wird es jedoch unausweichlich zu Behinderungen der Zufahrten kommen. In diesen Zeiträumen werden die Anlieger ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle abstellen müssen“, kündigt das TLBV in einem Schreiben an. „Die Zuwegungen für Rettungsdienste werden während der Bauarbeiten sichergestellt, wobei auch hier offen gesagt werden muss, dass nicht in jedem Bauzustand Rettungsfahrzeuge bis vor die Tür des betreffenden Gebäudes werden fahren können.“

Finale voraussichtlich im Herbst 2021

Der Zeitplan sieht vor, dass die ersten beiden Bauabschnitte noch in diesem Jahr erledigt sind. Der dritte beginnt voraussichtlich im November und zieht sich bis Herbst 2021. „Bei einer witterungsbedingten Winterpause wird ein Zustand hergestellt, der den Anliegern und Gewerbetreibenden die Zufahrt zu ihren Grundstücken sichern soll“, heißt es vonseiten des Landesamtes.

Als Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr soll die Landesstraße 1357 genutzt werden, die über die Ortslage Beiern führt.

Von Kay Würker