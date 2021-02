Altenburg

Wechsel an der Spitze des Altenburger Sozialgerichts: Wie die Pressestelle des Gerichts informiert, ist dessen langjähriger Direktor Bernhard Fischbach nach fast 30-jähriger Laufbahn im Öffentlichen Dienst zum 31. Januar in den gesetzlichen Ruhestand eingetreten.

Erste Station beim Deutschen Gewerkschaftsbund

Der 1955 in Trier geborene Fischbach absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Nach seinem zweiten juristischen Staatsexamen im Jahr 1982 führte ihn seine erste berufliche Station von 1983 bis 1991 als Rechtssekretär zum Deutschen Gewerkschaftsbund, wo er in den Rechtsabteilungen in Ludwigshafen und Trier tätig war. Im Anschluss zog es Fischbach in den Bundesvorstand der Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden in Frankfurt, wo er unter anderem in die fachliche Unterstützung neuer Gewerkschaftsstellen im Beitrittsgebiet eingebunden war.

Über Gera und Erfurt nach Altenburg

Den Wechsel auf die Richterbank vollzog Fischbach zum 1. Dezember 1992. Vom Freistaat Thüringen als Richter auf Probe ernannt, bildete zunächst das Kreisgericht Gera-Stadt seine erste Station. Mit der Ausgliederung der Sozialgerichtsbarkeit ab dem 20. August 1993 wechselte Fischbach schließlich ans Altenburger Sozialgericht, wo er 1994 zum Richter ernannt wurde.

Bernhard Fischbach war insgesamt beinahe 30 Jahre im öffentlichen Dienst tätig. (Archivfoto) Quelle: Mario Jahn

Nach einer weiteren Abordnung ans Landessozialgericht in Erfurt wurde Fischbach 2001 zum Direktor des skatstädtischen Sozialgerichts ernannt. Neben der Leitung des Gerichts war er bis zu seinem Ausscheiden unter anderem als Kammervorsitzender für Verfahren in Angelegenheiten der Sozialversicherung der Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, in Angelegenheiten der Sonder- und Zusatzverordnung sowie für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende zuständig.

Nachfolge vorerst kommissarisch geregelt

Wer Fischbach auf den Direktorenposten in Altenburg nachfolgt, ist bislang noch unklar. Die entsprechende Ausschreibung läuft bereits seit September, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Bis auf weiteres übernimmt Fischbachs Stellvertreter Karsten Seime den Posten kommissarisch.

In Fischbachs letztem Jahr gingen am Altenburger Sozialgericht insgesamt 1791 Klage- und 71 Eilverfahren ein. Noch anhängig und damit offen waren zum Jahresende 2622 Klageverfahren, 15 Eilverfahren sowie 132 weitere Verfahren in Kostenfragen, informiert das übergeordnete Landessozialgericht. Dabei standen – wie auch im Landesschnitt – in der Skatstadt vor allem Verfahren zur Rentenversicherung, zu Hartz IV oder zur gesetzlichen Krankenversicherung auf der Tagesordnung der Richter.

Von Bastian Fischer