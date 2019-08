Langenleuba-Niederhain

Mit über 2,8 Millionen Euro kann Langenleuba-Niederhain in diesem Jahr wirtschaften. Die entsprechende ausgeglichene Haushaltssatzung beschloss der Gemeinderat in dieser Woche. Mit dem Zahlenwerk sei er sehr zufrieden, schätzt Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) ein. Denn die Gemeinde könne im investiven Bereich, der hauptsächlich im sogenannten Vermögenshaushalt abgebildet ist, erledigen, was notwendig ist, so Heblig weiter.

Geld für Kitas, Brandschutz und Infrastruktur

Rund 300 000 Euro umfasst der Vermögenshaushalt. Über 57 000 Euro davon liegen für den Breitbandausbau bereit. Das ist der Gemeindeanteil, der fällig wird, wenn die Arbeiten zum Verlegen der Glasfaserleitungen beginnen. Ob das Geld in diesem Jahr benötigt wird, ist jedoch fraglich. In jedem Fall aber wird die Kommune fast 70 000 Euro in die Kindergärten investieren. Damit können unter anderem ein neues Spielgerät für das Haus in Lohma und Reparaturen – etwa an Fenstern und Türen – am Niederhainer Gebäude bezahlt werden.

Für das Aufgabenfeld Brandschutz stehen Mittel für einen weiteren Stellplatz im Feuerwehrgerätehaus, für eine elektronische Sirenenanlage und für die Umrüstung der Feuerwehrautos auf Digitalfunk bereit. Für die Infrastruktur werden zudem fast 35 000 Euro ausgegeben. Enthalten ist darin der Gemeindeanteil beim Brückenneubau am Ortseingang sowie die Reparatur der Brücke über die Leuba am Götzenberg. Und schließlich stehen 30 000 Euro zum Modernisieren von Gemeindewohnungen zur Verfügung.

Vermeintliche Mehrkosten sind Schulden von 2018

Große Sprünge könne die Gemeinde zwar nicht verwirklichen, es gehe alles nur schrittweise, aber die dauernde Leistungsfähigkeit sie gegeben, betont Helbig. Damit kann die Kommune auch an ihren freiwilligen Leistungen festhalten, zu denen die Unterstützung von Vereinen oder das Unterhalten der Bibliothek zählen.

Vermeintlich deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr sind Kita-Personal-Kosten und Ausgaben für die Verwaltung, die bekanntermaßen seit Mitte 2018 von Nobitz erledigt wird. „Das sieht nur so aus. In Relation hat sich aber nichts verändert“, sagt Helbig. Der Zuwachs bei den Verwaltungskosten von deutlich über 100 000 Euro sei damit zu erklären, das Niederhain im zweiten Halbjahr 2018 nicht gezahlt hat. „Diese offenen Rechnungen sind in der Summe enthalten“, erläutert Helbig. Und das Langenleuba-Niederhain jetzt fast 600 000 Euro für Kita-Mitarbeiter zahlt, liegt daran, dass nach der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Wieratal die Kommune ihre Kitas in Eigenregie betreibt.

Die meisten Mittel steuert der Freistaat bei

Die Haupteinnahmen sind Landesmittel von fast einer Million Euro, Steuereinnahmen inklusive dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer von mehr als 700 000 Euro und rund eine halbe Million Euro aus Mieten und Verkäufen.

Von Jörg Reuter