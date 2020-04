Langsamer Ausstieg aus der Starre: Reaktionen aus dem Altenburger Land

Altenburg

Seit Donnerstag nimmt der Ausstieg aus der Corona-Starre Konturen an. Zunächst noch schemenhaft, in den nächsten Tagen voraussichtlich konkreter. Fest steht: Es gibt noch viele offene Fragen zu klären – und unter das Verständnis für den behutsamen Exit mischt sich Kritik und Unverständnis. Die OVZ hat sich im Altenburger Land umgehört:

André Neumann , Altenburgs Oberbürgermeister

André Neumann. Quelle: Stadt Altenburg

Altenburgs Stadtoberhaupt André Neumann ( CDU) findet es „richtig“, die Restriktionen „so langsam und mit wenigen Schritten zu lockern“. Denn er „glaube nicht, dass wir bei der Virus-Ausbreitung jetzt schon über den Berg sind“. Dennoch gab es bereits am Donnerstag zwei Beratungen im Rathaus, in denen die Verantwortlichen der Skatstadt verschiedene Szenarien zur Öffnung des Schloss- und Spielkartenmuseums, der Bibliothek, des Inselzoos und des Stadtarchivs durchspielten. „Ziel ist es, alle Einrichtungen, die nach der kommenden Thüringer Verordnung wieder geöffnet werden können, zum 27. April wieder aufzumachen“, erklärte Neumann, betonte aber zugleich, für weitere Details den Wortlaut der Rechtsvorschrift abwarten zu müssen. „Wir werden die nächste Woche zur Vorbereitung nutzen, um alle Auflagen zu Hygiene und Gesundheitsschutz zu erfüllen.“ Dabei gehe es neben dem Schutz der Besucher auch um den der Mitarbeiter. „Ansonsten habe ich die Erwartung, dass ab Anfang Mai nach und nach weitere Lockerungen möglich sind“, erklärte der 42-Jährige mit Blick auf die nahe Zukunft.

Lisa Piller , Touristikerin

Lisa Piller. Quelle: Marcel Peters

Betreiber von Hotels und Gaststätten müssen sich weiter gedulden, bis sie wieder für Ausflügler öffnen dürfen. Eine große Belastung für die Branche, weiß Lisa Piller, Leiterin der Tourismusinformation Altenburger Land. Zwar gebe es in einigen Unterkünften noch eine geringe Auslastung durch Monteure oder Erntehelfer – Übernachtungen dieser Art sind erlaubt. Aber alles andere ist weggebrochen. „Wir versuchen, Kunden zu Umbuchungen statt Stornierungen zu bewegen. „Einige lassen sich darauf ein, andere nicht“, berichtet Lisa Piller. Dennoch bringt sie Verständnis für die nun verlängerte Schließzeit auf – „sofern es dazu beiträgt, die Pandemie schneller in den Griff zu bekommen und nicht nach der Wiedereröffnung erneut schließen zu müssen“, betont sie.

Es gebe außerdem Hoffnung in der Tourismusbranche, dass nach dem Ende des Shutdowns vor allem Kurz- und Inlandsreisen rapide boomen. „Die Leute wollen wieder reisen, sobald sie es dürfen, und dann haben Destinationen wie das Altenburger Land gute Chancen auf hohe Nachfrage“, ist die Touristikerin überzeugt. „Wir stehen hier jedenfalls schon in den Startlöchern für den Zeitpunkt, wenn es wieder losgeht.“ Auswirkungen habe allerdings auch das Verbot größerer Veranstaltungen bis Ende August. „Große Events sind immer auch ein Reiseanlass.“

Michael Apel , Wirtschaftsförderer

Michael Apel. Quelle: Jörg Reuter

„Es bleibt eine große Herausforderung“, sagt der Wirtschaftsförderer des Altenburger Landes, Michael Apel, zu den ersten Lockerungsmaßnahmen. Diese begrüße er, weil sie Spielräume schaffen. „Wenn sich die Menschen weiter so diszipliniert verhalten, hoffe ich ab Anfang Mai auf die nächsten Spielräume.“ Dies gelte insbesondere mit Blick auf die äußerst schwierigen Situation in den Branchen Tourismus und Gastronomie sowie deren Dienstleister und Zulieferer. Dass bald Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Zugangskontrollen wieder öffnen können, „ist etwas Gutes“, erklärte der 42-Jährige. „Denn selbst wenn man mehr Fläche hat, gibt es die Möglichkeit, sich zu beschränken und den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen.“ Zumal durch diese Lockerung die Ungerechtigkeiten, dass die Drogerie mit Spielwaren offen hat, während der Spielzeugladen geschlossen ist, „zumindest abgeschwächt werden“. Er hoffe, „dass wir im Altenburger Land keine Pleitewelle sehen werden. Aber es kann Härtefälle geben.“

Größtes Problem der Firmen sei die Ungewissheit, weswegen sie ihre Lage bei Umfragen wie jüngst von der Industrie- und Handelskammer eher pessimistisch einschätzen. „Diese Krise ist ein Stresstest für Gesellschaft und Wirtschaft“, sagt Apel. „Aber daran kann man auch wachsen. Ich bin nach wie vor zuversichtlich.“

Björn Petersen , Gewerbevereinsvorsitzender

Björn Petersen. Quelle: Mario Jahn

„Es gibt viele, die sich freuen, wieder aufzumachen“, sagt der Vorsitzende des Altenburger Gewerbevereins, Björn Petersen. Dazu zählten unter anderem Inhaber von Bekleidungsgeschäften. Aber es gebe viel Unsicherheit gerade wegen der Hygienevorschriften. „Das kann nicht jeder von heute auf morgen umsetzen“, so der 35-Jährige und nennt nur zwei von vielen Fragen, die Gewerbetreibende derzeit umtreiben: „Schaffe ich das? Muss ich das?“ Deswegen hätte sich der Betreiber einer Reinigungsfirma und dreier Reisebüros „klarere Vorgaben von der Politik“ gewünscht. Das gilt auch für den Ausschluss von Reisen, bei dem ein Datum – analog den Großveranstaltungen – für mehr Sicherheit gesorgt hätte. Ansonsten appelliert Petersen an die Altenburger, nicht im Internet zu bestellen, sondern „noch kurz zu warten und lieber hier in Läden zu kaufen“.

Thomas Moewes , Kreishandwerkermeister

Thomas Moewes. Quelle: Mario Jahn

Kreishandwerksmeister Thomas Moewes hält den nun eingeschlagenen Weg der kleinen Schritte für den richtigen. „Es ist gut, dass wir den Stillstand beenden – nicht abrupt, sondern nach und nach. Dass nun wieder mehr Geschäftsleben zugelassen wird.“ Zwar seien weite Teile des Handwerks vom Shutdown nicht unmittelbar betroffen. Etwa im produzierenden Gewerbe, zu dem auch Moewes’ Altenburger Möbel- und Innenausbau-Unternehmen Möbila zählt, habe es außer zusätzlichen Hygieneregeln keine großen Einschnitte gegeben. „Aber wenn Menschen aufgrund der Beschränkungen im Gewerbe nicht wissen, ob sie morgen noch Geld verdienen, hat das perspektivisch natürlich auch Auswirkungen auf die Auftragslage im Handwerk.“ Moewes setzt deshalb auf Lockerung der Vorgaben und die Vernunft der Leute. „Am intensivsten sind im Handwerk ja die Friseure betroffen. Viele werden sicher froh sein, wenn sie ab 4. Mai wieder arbeiten können. Aber es gibt wohl auch einige, die Angst haben, sich bei der Arbeit anzustecken.“

Martina Pleuse , Schulleiterin

Martina Pleuse. Quelle: Jörg Reuter

„Ich finde es gut, dass wir jetzt einen festen Termin haben, wann zumindest die ersten Schüler wieder an die Schulen zurückkehren können“, sagt Martina Pleuse, die Leiterin des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln. Das nehme vielen Schülern Unsicherheit, denn bislang sei nicht mal klar gewesen, inwieweit es überhaupt Abiturprüfungen gibt. „Aber natürlich bleiben noch eine Menge offene Fragen, die in den nächsten Tagen und Wochen geklärt werden müssen. Ich wünsche mir nun vom Ministerium Unterstützung in Form von Hinweisen, wie wir den schrittweisen Neustart des Schulbetriebs organisieren, was unbedingt zu beachten ist und wo es Freiheiten in der Ausgestaltung gibt.“ Denn auch Entscheidungsspielräume seien wichtig, da die Bedingungen an jeder Schule etwas anders sind.

Seit der Schließung im März funktioniert der Unterricht hauptsächlich über die Ausgabe von Lernaufgaben und Übungsblättern an die Schüler. „Bei den Jüngeren läuft das über die Eltern, bei den Älteren nutzen wir die erweiterten Möglichkeiten unseres elektronischen Notenerfassungssystems“, schildert Martina Pleuse. Eine Onlineplattform, die dank PIN-gesicherter Zugänge für die Schüler gut geeignet sei. Daran habe sich auch gezeigt, wie dringend die Digitalisierung an den Schulen vorangetrieben werden müsse. „Wenn wir nun bei der Rückkehr in den Schulalltag Bedingungen schaffen, dass alle gesund bleiben, halte ich den 27. April als Starttermin nicht für zu zeitig.“

Claudia Leibold , Familienbeirat

Claudia Leibold. Quelle: Mario Jahn

Claudia Leibold ist enttäuscht von der Exit-Strategie. „Ich sehe es eher kritisch“, sagt die Vorsitzende des Altenburger Familienbeirats angesichts weiterhin geschlossener Kindertagesstätten und nur einer Teilöffnung von Schulen für Abschlussklassen. „Eltern sind schon sehr belastet, weil Familie und Beruf so kaum unter einen Hut zu bringen sind.“ Aber auch für die Kinder seien die fehlenden sozialen Kontakte „eine Wahnsinnsherausforderung“. Gerade für die Kitas habe sie sich eine konkretere Mitteilung zur Ausweitung der Notbetreuung gewünscht. „Auch eine tageweise Betreuungslösung oder wenigstens vormittags wäre wünschenswert gewesen, damit Eltern wenigstens halbtags wieder ohne schlechtes Gewissen arbeiten können“, so die 37-jährige Verwaltungsangestellte, die ihre zwei schulpflichtigen Kinder selbst betreut. „Die ersten zwei Wochen gingen, aber dann wurde es gerade beim Kleinen schwierig.“ Auch deswegen hätte sie es besser gefunden, wenn man für jüngere Schüler schneller wenigstens in Kernfächern wie Deutsche und Mathe Kleingruppen-Unterricht ermöglicht hätte. „Bei den Größeren wären dagegen Unterricht per Live-Stream oder interaktive Lerngruppen als Alternativen machbar gewesen.“

Von Kay Würker und Thomas Haegeler