Umsatzeinbrüche und Betriebe in Schieflage: Die Corona-Krise bedeutet schwere Zeiten für Unternehmen. Nicht so allerdings für die Meuselwitzer Bluechip Computer AG. Der PC-Produzent und IT-Dienstleister kommt bislang gut durch die Pandemie – und konnte in manchen Bereichen sogar zulegen.