Lasse dankt Wintersdorfern

Meuselwitz

Diese Überraschung erfreute und rührte nicht nur den Chef des Judo- und Freizeitsportvereines Wintersdorf, Joachim Langrock. Am Wochenende hatte der Verein zum traditionellen Weihnachtsturnier in die Meuselwitzer Schnaudertalhalle eingeladen – und mit seinen Eltern schaute am Samstag auch der kleine Lasse aus Erfurt vorbei. Der Siebenjährige wollte sich bei den Wintersdorfer Sportlern bedanken, weil sie ihn bei seinem Kampf gegen den Blutkrebs vor knapp drei Jahren tatkräftig unterstützt haben. Lasse war 2016 bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Schon als Zweijähriger musste er erstmals gegen den Blutkrebs kämpfen.

Wintersdorfer starteten Typisierungsaktion

Beim Weihnachtsturnier 2016 hatten in Meuselwitz die Gäste aus Stotternheim auf das schlimme Schicksal des damals Vierjährigen aufmerksam gemacht und um Stammzellenspenden geworben. Lasse gehörte dem Verein aus Stotternheim an. Auf Initiative von Joachim Langrock starteten Anfang Februar 2017 die Wintersdorfer Sportler eine eigene Typisierungsaktion.

Damals kamen in die Schnaudertalhalle nicht nur Sportler. Insgesamt 180 Proben kamen allein in Meuselwitz zusammen. Mit Erfolg: Für Lasse fand sich ein passender Stammzellenspender. „Das war eine tolle Überraschung. Und wir sind alle überglücklich, dass es für Lasse einen passenden Spender gab und es ihm jetzt wieder deutlich besser geht“, sagte Langrock.

Von Jörg Wolf