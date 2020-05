Haselbach

Ein 52-Jähriger hat am Freitagabend in Haselbach völlig die Fassung verloren. Seine Nachbarn hatten gegen 19.45 Uhr in einer Wohnung in der Oststraße die Musik überlaut aufgedreht, so der Vorwurf. Das brachte den Mann derart in Rage, dass er sich auf den Weg zu den Lärmverursachern machte. Allerdings blieb es nicht beim klärenden Gespräch, berichtete die Polizei: Der Mann griff eine 33-Jährige und einen 26-Jährigen tätlich an und würgte die beiden. Die Nachbarn hatten, so die Polizei, noch Glück, mussten nicht ärztlich behandelt werden. Trotzdem muss sich der 52-Jährige nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

Von OVZ