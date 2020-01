Leben wie im Museum in Wolperndorf

Wolperndorf

Es sei das schönste Dorf im Landkreis, schwärmt Beatrice Müller vom Unteren Denkmalschutz über den Nobitzer Ortsteil Wolperndorf. Dabei denkt sie nicht nur an die blütenweiß erstrahlenden Güter im Ort oder an die zwei frisch sanierten Höfe am Ortseingang, die noch vor einigen Jahren am Rande des Verfalls standen. Müller hat auch die Geschichte der Region und des Dorfes vor ihrem geistigen Auge. Nirgendwo im Altenburger Land könne heute noch so authentisch in die Lebenswelt der Bauern vor hunderten von Jahren geschaut werden.

Seit Generationen unverändert

Seit über zwei Jahrzehnten ist Wolperndorf ein Flächendenkmal. Bereits zu DDR-Zeiten standen etliche Güter auf der Kreisdenkmalliste. Quelle: Jörg Reuter

„Das Besondere ist, dass das Dorf über Generationen unverändert geblieben ist. Die ursprüngliche dörfliche Struktur, wie sie bis ins 19. Jahrhundert üblich war, ist dort bis heute erhalten“, erklärt Müller und erzählt begeistert von den zu den Höfen gehörenden Wiesen mitten im Ort, die es bis heute unverändert gibt. Dass dort im Laufe der Zeit zum Beispiel keine Eigenheime gebaut wurden, sei einzigartig. Genauso die Tatsache, dass die Vierseithöfe nahezu in Gänze komplett sind und sie auch nicht wesentlich umgebaut wurden. „Beispielsweise sind die Dächer ohne große moderne Fenster“, schildert Müller begeistert weiter.

Ohne die Denkmalbehörde geht nichts

Für Denkmalschützer ist der Blick auf Wolperndorf einzigartig, denn hier scheint die Zeit stehen geblieben. Quelle: Jörg Reuter

Natürlich ist der Kreis-Denkmalschützerin daran gelegen, dass das alles auch so bleibt. Deshalb werde auch keine Bebauung der Lücken gestattet. Überhaupt: Ohne das Einverständnis der Denkmalbehörden geht in Wolperndorf baulich praktisch nichts. Denn seit den frühen 1990er-Jahren ist Wolperndorf ein Flächendenkmal. Bereits im Jahrzehnt davor galten laut Kreisdenkmalliste etlichen Güter in Wolperndorf als „Denkmale zur Kultur und Lebensweise der werktätigen Schichten und Klassen unserer Bevölkerung“. Damals wie heute war es das Anliegen, für die Nachwelt zu erhalten, wie es vor der Industrialisierung aussah in den Dörfern des Altenburger Landes.

Zwei Seiten der Medaille

Schön ist es in Wolperndorf, finden Jürgen Steinmetz, Renate und Jochen Riedel (v.l.), doch das ist nur eine Seite der Medaille. Quelle: Jörg Reuter

Wirklich freuen können sich darüber Anwohner wie Jürgen Steinmetz oder Renate und Jochen Riedel nur bedingt. Selbstverständlich lebe es sich schön in Wolperndorf. Doch das sei nur eine Seite der Medaille. Denn die Einschränkungen durch den Denkmalschutz behinderten auf der anderen Seite auch die Entwicklung des Dorfes. „Es dauert nicht mehr lange, dann spannen wir hier wieder die Pferde an“, spitzt Jochen Riedel zu. Und seine Frau sowie der frühere Bürgermeister bestätigen, man käme sich ein wenig vor, als würde man im Museum wohnen. Wofür sich nicht viele junge Leute begeistern könnten: Die Kinder der alten Wolperndorfer seien gegangen oder würden gehen, auch weil sie im Ort keine Möglichkeiten zum Leben bekommen. Dafür würden nun die Reichen in den Ort ziehen, schätzen die drei ein.

Die Moderne lässt auf sich warten

Dorfromantik pur zwischen fixiertem Rückblick ins Gestern und dem Weg ins moderne Morgen. Quelle: Jörg Reuter

Früher, zu DDR-Zeiten, war es ganz anders: Damals sei Wolperndorf ein Bauerndorf gewesen. Eigentlich in allen Ställen der Gehöfte standen Schweine oder Rinder der LPG. Aus diesem Grund seien die Ställe und Scheunen auch so gut erhalten, obgleich sie inzwischen kaum noch für die Landwirtschaft genutzt würden.

„Dennoch können wir sie heute nicht zu Wohnhäusern umbauen, weil wir zum Beispiel keine großen und zeitgemäßen Fenster genehmigt bekommen“, erläutert Jochen Riedel. Ganz zu schweigen von der Genehmigung zum Bau eines Eigenheims für die Kinder. Erschwerend komme hinzu, dass momentan in Wolperndorf das Internet kaum nutzbar ist. Nicht einmal Onlinebanking sei vernünftig möglich, so schlecht sind die Übertragungsraten. „Aber wir haben Telekom-Masten im Dorf, acht Stück. Als diese gesetzt wurden, hieß es, in spätestens fünf Jahren sind die wieder weg. Das ist inzwischen 30 Jahre her“, erinnert sich Riedel.

Schulbus ist essenzielles Angebot

Postkartenidylle bietet die Ringstraße in Wolperndorf selbst im schneelosen Winter. Quelle: Jörg Reuter

Seinerzeit, in den Neunzigern, sei die Gemeinde kurz davor gewesen, einen Bebauungsplan für Wolperndorf aufzustellen. Selbstverständlich mit Auflagen für Neubauten, etwa im Fachwerkstil. „Doch dann ist uns in der Gemeinde das Geld ausgegangen und wir haben den B-Plan nicht weiter vorantreiben können“, sagt Steinmetz. Ob dieser genehmigt worden wäre, weiß er natürlich nicht.

Fakt ist: Damals lebten 110 Leute in Wolperndorf, inzwischen sind es noch – beziehungsweise wieder – ungefähr 80, so Renate Riedel. „Und wir können froh sein, dass auch noch ein paar Schulkinder darunter sind, denn deshalb fährt der Schulbus unser Dorf an.“ Wie es sich in dem kleinen Ort am Rande des Freistaates ohne Busverbindung lebt, sei schon jetzt regelmäßig in den Ferien erlebbar. „Und der nächste Bahnhof ist rund 20 Kilometer entfernt“, vervollständigt Steinmetz das Bild des einzigen Denkmal-Dorfs im Altenburger Land.

Von Jörg Reuter