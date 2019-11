Lebendiger Adventskalender im Wieratal geht in die elfte Auflage

Flemmingen

Am 1. Dezember ist es wieder soweit. Dann liegt der Duft von Zimtsternen und Glühwein über dem Wieratal, und die erste Tür des Lebendigen Adventskalenders öffnet sich. An 18 Tagen bieten sich in Kirchen und Privathäusern viele Gelegenheiten, die Vorweihnachtszeit gemeinsam zu genießen. Das Kirchspiel Flemmingen lädt bereits das 11. Mal zum Innehalten auf die Dörfer ein. Im Advent ist es in Engertsdorf, Beiern und Jückelberg auch wieder möglich, besinnliche Blicke hinter private Türen zu werfen.

So zum Beispiel bei Familie Lehmann aus Neuenmörbitz, die sich schon auf die Vorweihnachtsaktion freut. Ihnen hat die weihnachtliche Stimmung im vergangenen Jahr so gut gefallen, dass sie ihre Haustür in der Adventszeit gerne wieder für Andere öffnen. Es gibt Plätzchen und Tee und beim gemeinsamen Basteln kann man wunderbar miteinander ins Gespräch kommen. Im Alltag bleibt dafür leider immer viel zu wenig Zeit.

Einladungen an verschiedenste Orte im Wieratal

Die Bibliothek in Langenleuba-Niederhain ist bereits zum dritten Mal Teil des Lebendigen Adventskalenders und stimmt bei Glühwein, Fettbemmen und weihnachtlichen Erzählungen auf die Zeit des Jahres ein, in der die Menschen näher zusammenrücken sollten. „Es wird jedes Jahr gut angenommen“, erzählt Leiterin Ilona Ingrisch. „Deshalb haben wir uns mit der Begegnungsstätte zusammengetan. Dort ist mehr Platz als bei uns.“

Auch Nadja Kritzner von der Niederhainer Physiotherapie öffnet für einen Abend ihre Tür. Passend zur Weihnachtszeit wird er das Thema Liebe zum Inhalt haben. „Wir haben so einen tollen Yogaraum“, berichtet die junge Frau. „Dort möchte ich Geschichten erzählen und der Frage nachgehen, was wahre Liebe eigentlich ist. Denn Liebe lässt sich gar nicht wirklich definieren, aber sie bedeutet Selbstlosigkeit und Geben, ohne dass man dafür eine Gegenleistung erwartet.“

Unter diesem Motto sollte nicht nur die von den meisten Menschen zu sehr auf Konsum ausgerichtete Vorweihnachtszeit stehen. Der Lebendige Adventskalender im Wieratal lädt an verschiedenen Orten ein, wieder mehr zur Ruhe zu kommen und ein Stück weit zu sich selbst zu finden. Und mit den Feiertagsgottesdiensten in Flemmingen und Garbisdorf strahlt die Zeit der Besinnlichkeit noch über das eigentliche Weihnachtsfest hinaus.

Die Termine des Lebendigen Adventskalenders Wieratal. Wenn nicht extra anders angegeben, öffnen sich die Türchen 18 Uhr. 1. Dezember, 17 Uhr: Weihnachtsliedersingen Kirche Langenleuba-Niederhain 2. Dezember, Familie Heinke/ Trenkmann, Engertsdorf, Zur Wiera 2 4. Dezember, Kirche Wolperndorf 6. Dezember, Nikolaustag im Pfarrhaus Flemmingen 7. Dezember, 19 Uhr: Adventskonzert Kirche Göpfersdorf 8. Dezember, 9 Uhr: Gottesdienst Kirche Frohnsdorf, 10.30 Uhr: Gottesdienst Kirche Neuenmörbitz 9. Dezember, Kirche Frohnsdorf 11. Dezember, Familie Lehmann, Neuenmörbitz Nr. 18 12. Dezember, Familie Schneider/ Junghans, Beiern Nr. 9 13. Dezember, Familie Wolfram, Göpfersdorf, Dorfstr. 8 15. Dezember, 9 Uhr: Gottesdienst Pfarrhaus Flemmingen, 10.30 Uhr: Gottesdienst Kirche Garbisdorf, 17 Uhr: Weihnachtskonzert Quellenhof Garbisdorf, 17 Uhr: Gemeindeweihnachtsfeier Pfarrhaus Langenleuba-Niederhain 16. Dezember, Familie Eckebrecht, Langenleuba-Niederhain, Karl-Marx-Str.9 17. Dezember, Bibliothek Langenleuba-Niederhain, Platz der Einheit 4 18. Dezember, Physiotherapie Kritzner, Langenleuba-Niederhain, Wiesenweg 3a 20. Dezember, Familie Heimer/ Eckebrecht, Jückelberg, Steilweg 4 22. Dezember, Adventsandacht im Kerzenschein Kirche Garbisdorf 23. Dezember, Kirche Göpfersdorf 24. Dezember, Christvesper mit Krippenspiel: 15.30 Uhr: Kirche Frohnsdorf, 15.30 Uhr: Kirche Wolperndorf, 17 Uhr: Kirche Langenleuba-Niederhain, 17 Uhr: Kirche Flemmingen, 22.30 Uhr: Kirche Göpfersdorf Christvesper 19.30 Uhr: Kirche Neuenmörbitz

Von Dana Weber