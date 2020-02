Lebensgefahr in der Wiege des Skat: So schlimm steht es um Schloss Poschwitz in Altenburg

Altenburg

Es ist ein tristes Bild. Nähert man sich Schloss Poschwitz, fällt neben den teilweise zusammengerutschten Nebengebäuden zuerst das Baugerüst ins Auge. Die Farben Braun und Grau dominieren. Mit jedem Schritt näher werden die Mängel sichtbarer. Da bröckelt der Putz, hier sind Fenster eingeschlagen oder fehlen ganz, dort zieht sich Feuchtigkeit durchs Mauerwerk. Kaum etwas erinnert an die Glanzzeiten, als das einstige Rittergut am Rande Altenburgs noch den adeligen Herren von der Gabelentz gehörte – und hier 1813 das Skatspiel erfunden wurde.

Einsturzgefahr im Treppenhaus

Carl Leopold von der Gabelentz (1778-1831) und seine Gelehrten- und Kartenrunde, zu der auch der Verleger Friedrich Arnold Brockhaus gehörte, würden sich im Grabe umdrehen, sähen sie, wie es derzeit um die Wiege des Skat und damit des UNESCO-Weltkulturerbes bestellt ist. „Allgemeine Gefahrenstelle“ steht gleich an mehreren Schildern des um 1260 erbauten Schlosses. Im Inneren herrscht nach OVZ-Informationen inzwischen Lebensgefahr. Grund: Seit Jahren nagt über das undichte Dach und fehlende Fenster eindringende Nässe an der Substanz des Bau- und Bodendenkmals. Das Treppenhaus ist derart aufgeweicht und beschädigt, dass es einzustürzen droht.

Betreten verboten: Schloss Poschwitz am Rande Altenburgs ist eine Gefahrenquelle. Wird weiter so wenig unternommen wie in den letzten Jahren, droht das einstige Rittergut endgültig zur Ruine zu werden. Schon jetzt sieht es schlimm aus.

Daran wird auch die jüngste Sicherungsmaßnahme nichts ändern – und kommt somit zu spät. „Es gab eine minimale Notsicherung zum Wetterschutz, die auf Druck der Stadt passiert ist“, erklärte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die kurz vor Weihnachten begonnenen und inzwischen abgeschlossenen Arbeiten am Dach und den Fallrohren. „Die Sache bleibt aufgrund massiver Baumängel im Inneren aber stark problematisch. Da ist nichts passiert.“ Die Stadt dränge weiter darauf, dass sich das ändere. „Aber es gestaltet sich schwierig.“

Eigentümer erweist sich als unzuverlässig

Die Notsicherung von Schloss Poschwitz anno 2013 war die erste, die die Stadt an einem privaten Gebäuden durchführen ließ. Bei der Bauabnahme waren Jürgen Fröhlich (l.) und Holger Kahle (r.) von der Verwaltung sowie Michael Harnisch von einer Altenburger Dachdeckerfirma anwesend. Quelle: Mario Jahn

Mehr möchte der Rathauschef dazu nicht sagen, was auch mit der Vorgeschichte zu tun hat. Denn vor sieben Jahren hatte die Skatstadt zur Gefahrenabwehr eine Ersatzvornahme durchführen lassen. Schon 2013 waren Dach und Rohre notdürftig gesichert worden. Zudem lief die Stadt seinerzeit ihrem Geld hinterher. Jahre später beglich der Eigentümer zwar die Rechnung, brach aber gleich den nächsten Rechtsstreit vom Zaun. Zwischenzeitlich ging es soweit, dass Mitarbeiter der Verwaltung das Gelände nicht mehr betreten durften.

Seit er das Schloss mitsamt Teich, Dreiseitenhof und 5000 Quadratmeter Parkfläche 2001 ersteigert hat, fällt der Besitzer vor allem durch eines auf: Unzuverlässigkeit. So reagierte der Baden-Württemberger auf amtliche Schreiben in den vergangenen 19 Jahren spät bis gar nicht. Und wenn, dann schickten meist seine Anwälte Anfechtungsschreiben gegen Bescheide der Behörden. Zudem habe man sich in einem Gespräch im Vorjahr darauf geeinigt, dass ein Konzept erstellt werde, wie der Eigentümer die Wiege des Skat auf lange Sicht sanieren wolle, sagt OB Neumann. „Aber bis heute ist nichts eingegangen.“

Verkäufe scheiterten an überzogenen Preisen

Teil der umliegenden Gebäude, die zum Hof des früheren Rittergutes gehören, sind bereits eingestürzt. Der Wiege des Skat droht ein ähnliches Schicksal. Quelle: Mario Jahn

Offenbar ist der Baden-Württemberger mit dem Denkmal heillos überfordert. Verkaufen will er aber auch nicht. Erst scheiterte ein entsprechender Versuch der Stadt Altenburg und dann der mehrerer Interessenten. Laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie waren hierfür stets überzogene Preisvorstellungen des Besitzers die Ursache, wie es in seinem Statusbericht im Vorjahr feststellte. Demnach gehört die frühere Wasserburg zu drei von 24 Schlössern oder Gutshäusern im Altenburger Land, deren Zustand sich gravierend verschlechterte.

Es ist nicht auszumalen, was passiert, wenn des Treppenhaus und weitere tragende Konstruktionen des Hauses mit der großen Historie eines Tages einstürzen. Damit würde Altenburg nicht nur den Geburtsort des Skat und Ursprung des immateriellen Weltkulturerbes verlieren, sondern auch das Gebäude, in dem ein gewisser Franz Liszt während seiner Zeit als Hofkapellmeister in Weimar zahlreiche Konzerte spielte und die Salonkultur Hochkonjunktur hatte

Von Thomas Haegeler