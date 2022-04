Altenburg

Mehl, Zucker, Nudeln, Öl und Senf – wer derzeit im Supermarkt einkauft, steht bei diesen Waren auch mal vor einem leeren Regal. Der Krieg in der Ukraine strapaziert die Logistikketten, verunsichert viele Menschen und verleitet zum Hamstern. Die Angst, Putins Krieg könnte für einen Mangel in Deutschland sorgen, füllt die Einkaufskörbe über alle Maßen. Berechtigt? Die LVZ hat einem Groß- und zwei Einzelhändlern die wichtigsten Fragen gestellt.

Um welche Lebensmittel muss man sich tatsächlich Sorgen machen?

Im Taupadeler Immerkauf sind die Regale weiterhin gut gefüllt. Quelle: Vanessa Gregor

„Abgesehen vom Ölproblem haben wir alles da“, beruhigt Jörg Soba, der in Altenburg einen Edeka-Markt betreibt. Normalerweise erhalte er alle zwei Tage neue Lieferung. Aktuell jedoch komme neues Öl nur ein Mal die Woche mit. Christian Teichmann, der in Zehma einen Großhandel für regionale Produkt betreibt, weiß von der gesteigerten Nachfrage, insbesondere nach Mehl. Sorgen macht er sich allerdings nicht, Gedanken schon. Generell sei die Versorgung gesichert. Wie sich das jedoch entwickeln werde, wisse man schließlich nicht. Es komme auch auf den Sommer hier und die nächste Ernte an. Im Taupadeler Immerkauf ist für alles gesorgt, bestätigt Gründer und Betreiber Ronny Koch. „Nein“, sagt er deutlich, „Wir haben keine Lieferprobleme.“ Erst im Dezember eröffnet, kann in dem kleinen Supermarkt rund um die Uhr eingekauft werden. Auch die gefragtesten Lebensmittel stehen hier weiterhin im Regal. Insgesamt gelistet hat Koch rund 1200 Artikel. Einzig der Bautzner Senf sei zwischenzeitlich mal vergriffen gewesen, aber inzwischen wieder da.

Warum sind manche Produkte knapp?

Christian Teichmann baut im Nobitzer Ortsteil Zehma einen Regionalgroßhandel auf. Quelle: Mario Jahn

„Beim Mehl braucht es derzeit ungefähr fünf statt wie üblich um die drei Tage Vorlaufzeit“, erklärt Christian Teichmann. Der Grund dafür sei die verstärkte Nachfrage. Dabei hätten andere Firmen oder Kunden auch mal Vorrang, so dass es daher etwas länger dauern könne. Eine Aussage, die Jörg Soba bestätigt. Wobei er die Hauptursache bei den immer größer werdenden Lücken in den Lieferketten sieht. „Die Logistikbranche steht extrem unter Druck, weil Fahrer fehlen und Kraftstoff so teuer geworden ist. Da sind Engpässe vorprogrammiert.“ Ronny Koch wiederum sieht es etwas anders und spricht auch von einer künstlich herbeigeführten Verknappung, die wiederum zu Hamsterkäufen führe.

Wird sich die Lage in absehbarer Zeit wieder stabilisieren?

„Die Frage ist doch vielmehr, ist das überhaupt noch erstrebenswert?“, fragt Christian Teichmann. Er arbeitet mit Bäckern und Händlern zusammen und erklärt, man arbeite dort sukzessive daran, auf regionale Produkte umzustellen. Teichmann geht nicht davon aus, dass sich die Lage in der nächsten Zeit entspannen könnte. Einen Weg der Stabilisierung sieht auch Ronny Koch in der regionalen Produktion. „Mich hat es sehr gefreut, als ich die Nachrichten vom Altenburger Senf gelesen habe.“ Weil Senfsaat aus der Ukraine knapp wird, lässt das Altenburger Unternehmen nun im größeren Umfang als ursprünglich geplant Rohstoffe auf heimischen Feldern anbauen.

Welche Rolle spielen Hamsterkäufe bei den leeren Regalen?

Jörg Soba von Edeka Altenburg wünscht sich „ruhig Blut“ beim Einkaufen. Quelle: Mario Jahn

„Eigentlich kenne ich viele meiner Kunden persönlich, und die meisten sind entspannt“, betont Jörg Soba. Aber nachdem einige zwischenzeitlich trotzdem dazu übergegangen seien, Sonnenblumenöl der Eigenmarke kistenweise aus dem Laden zu tragen, sei dies das einzige Produkt im Sortiment, das nur in begrenzten Mengen pro Haushalt rausgegeben wird.

Hamsterkäufe spielen bei Ronny Koch in Taupadel keine Rolle. Zwar machen bei ihm die Kunden normale oder auch mal größere Einkäufe, allerdings im Rahmen. Im Immerkauf gibt es keine Mitarbeiter an der Kasse, sondern alle Produkte müssen selbst eingescannt werden. Hamsterkäufe wären also theoretisch möglich. Doch Ronny Koch hat vorgesorgt. „Ich könnte, wenn ich es denn wollte, die Kasse anders einstellen.“ Damit könnte die Abgabemenge von Artikeln beschränkt werden. Eine Notwendigkeit sieht Koch aktuell jedoch nicht.

Gibt es alternative Bezugsquellen für die Händler?

Bei Familie Koch im Taupadeler Immerkauf sind die Regale weiter gefüllt. Quelle: Vanessa Gregor

„Wir haben verschiedene Bezugsquellen“, erklärt Koch. Das ist ein Vorteil, und den habe er bereits bei der Gründung eingeplant. Mache er sich abhängig von einem Lieferanten und der LKW kommt nicht, bleibe der Laden leer. So hat Koch Alternativen. „Da sind wir flexibel.“ Allerdings habe es bei einem Großhändler kürzlich von 20 bestellten Positionen acht mit Problemen gegeben: Nudeln, gefrorenes Gemüse und – Öl! Jörg Soba schätzt seinen direkten Draht zu vielen regionalen Unternehmen inzwischen umso mehr. „Wir stehen mit vielen kleineren Produzenten im regelmäßigen Austausch und rufen im Zweifel einfach kurz an, sollte was knapp werden oder bei einer Lieferung fehlen.“

Doch wie kauft man aktuell am besten ein?

Mit „ruhig Blut“, wünscht sich Jörg Soba vom Edeka-Markt. Statt bergeweise und ohne Plan Lebensmittel zu hamstern, rät er zu einem entspannteren Kaufverhalten. „Die Liefersicherheit ist immer noch gegeben. Es dauert manchmal einfach ein paar Tage länger.“ Also statt Panikmache einfach mal abwarten und den reichlich verfügbaren Tee trinken.

Von Maike Steuer und Vanessa Gregor