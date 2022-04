Altenburg

„Letzte Woche war schon wieder ein Kunde hier: ,Haben Sie noch Klopapier? Darf ich auch zwei Packungen mitnehmen?’ Überall sei das Klopapier schon wieder ausverkauft, hat er erzählt.“ Steffen Sell steht in seinem Laden und grinst. Er hat noch was. Na klar. Für Steffen Sell sind die Sonderangebote begehrter Ware schließlich ein Geschäftsmodell. Seit ein paar Wochen kommt die hoffnungsvolle Kundschaft wieder reichlich, der 46-Jährige stemmt die nächste Mangelsituation. Leute kommen zu ihm, wenn sie anderswo an leeren Regalen scheitern. Schon vor zwei Jahren hat er sich auf diese Weise im Altenburger Land einen Namen gemacht.

Von nah und fern kamen im April 2020 die Kunden zu Steffen Sell in den Laden – damals, als die erste Hamsterkauf-Welle nach Beginn der Corona-Pandemie übers Land zog. Während andernorts die Regale geräumt waren, konnte er alle wischfesten Wünsche erfüllen. Der Altenburger hatte vorgesorgt, eine sichere Quelle für Nachschub ausgemacht. Den dann folgenden Ansturm auf das Toilettenpapier in seinem Laden hatte er in dieser Form aber doch nicht erwartet. „Zwei Wochen lang ging das von morgens bis abends. Manche Leute sind täglich gekommen, um Klopapier zu kaufen. Teilweise sind die Menschen in der Warteschlange richtig nervös geworden. Man hat nur noch die Hände gesehen, die die Packungen an sich rissen“, erzählt Sell rückblickend.

Sell-Markt füllt seine Lager auf

Davon hat der Ladeninhaber natürlich profitiert: „In diesen zwei Wochen habe ich mehr Klopapier verkauft als in letzten zehn Jahren zusammen. Das war eine lustige Zeit.“ Dennoch stimmen ihn die Erinnerungen auch nachdenklich. Denn dass es einmal an so einem einfachen Alltagsartikel mangeln würde, sei schwer vorstellbar gewesen. „Und diejenigen mit genügend Geld haben dann gehamstert, während andere Menschen leer ausgegangen sind, obwohl sie das Klopapier gerade wirklich brauchten. Teilweise hatte ich da echt kein Verständnis.“

Die Nachfrage nach dem blütenweißen Kassenschlager steige jetzt wieder. Aber auch haltbare Produkte wie Nudeln, Konserven, Mehl und Zucker sind in den letzten Wochen im Trend. „Wir müssen wachsam sein. Jetzt habe ich noch alles hier, aber in 14 Tagen könnte das schon wieder anders aussehen“, sagt Steffen Sell. Immerhin: Das Klopapier türmt sich im Lager bis fast unter die Decke und auch 90 Kilo Mehl hat Sell anliefern lassen.

Goldene Preise

Schwieriger ist da bereits die Versorgungslage beim Öl. Ein paar Flaschen Rapsöl stehen noch im Regal. Bis Ende der Woche würden die wohl reichen, glaubt der Altenburger Geschäftsmann. Sonnenblumenöl? Fehlanzeige! „Die Lager der großen Lebensmittelkonzerne sind leer. Da bekomme auch ich nichts mehr. Auf dem Markt gibt es nur noch vereinzelt Reste von Rapsöl, aber auch die werden in zwei bis drei Wochen aufgebraucht sein“, vermutet Sell. Das Hauptanbaugebiet für Rapsöl liege nun einmal in der Ukraine. Ernte und Verarbeitung deshalb kaum möglich.

Angesichts dieser Situation konnte auch der findige Händler aus Altenburg, anders als beim Toilettenpapier, noch keine neue Quelle ausmachen. „Ich habe sogar auf Ebay und Amazon gesucht“, sagt er. Er stellte fest: Nicht nur die Farbe des begehrten Speiseöls ist golden. Auf den Handelsplattformen im Netz würden zwischen 15 oder 20 Euro verlangt – pro Flasche. Doch Steffen Sell wäre nicht er selbst, würde er nicht weitersuchen.

Von Tim Niklas Herholz