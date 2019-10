Legendärer Hubschrauber vom Typ Sikorsky gehört zum Bestand

Nobitz

Das Museum Flugwelt ist um eine Attraktion reicher: Per Tieflader kam in der Nacht zu Dienstag ein Exemplar des schon legendären Transporthubschraubers Sikorsky S-58 vom Flughafen Frankfurt am Main in Nobitz an. Das Vorgängermodell der in den USA gebauten Maschine war unter anderem beim Rettungseinsatz 1962 bei der Sturmflut in Hamburg im Einsatz.

Reibungsloser Transport von Frankfurt/Main

„Der sechsstündige Nachttransport per Sattelzug in die Flugwelt verlief reibungslos“, konstatierte Bernd Arnold. Natürlich habe man vor dem Transport die Maschine in ihre Einzelteile zerlegen müssen, um sie von A nach B bringen zu können. „Allein schon der Durchmesser der Rotoren beträgt um die 17 Meter“, weiß Arnold, der vor rund zwei Jahren auf den mittlerweile außer Dienst gestellten Helikopter stieß und die entsprechenden Verhandlungen führte.

Die Vita der jetzt in Nobitz „gelandeten“ Maschine liest sich ebenfalls spektakulär. 1956/1957 gebaut, wurde sie erst der belgischen Fluglinie „ Sabena“ übergeben und für Zubringerdienste eingesetzt. Später war die Sikorsky bei der belgischen Armee in Deutschland im Einsatz, später bei einer deutschen Luftreederei. In Frankfurt auf dem Flughafen war ursprünglich geplant, sie für Übungszwecke der Feuerwehr einzusetzen.

Schon 15 Originale in der Ausstellung

„2020 wird die Maschine restauriert und später unseren Park an Originalmodellen ergänzen“, so der Chef des Vereines Flugwelt, Frank Modaleck. Dieser Park hat schon eine beachtliche Größe erreicht. Die Palette reicht vom Gleiter über Düsenjets, Hubschraubern bis hin zum mächtigen Transportflugzeug Transall. „Alles in allem dann 15 Maschinen“, rechnet Modaleck vor.

Als sich der Verein am 18. Oktober 2004 gründete, habe man noch nicht davon zu träumen gewagt, dass der gut 30-köpfige Verein, vor allem aber das Museum binnen so kurzer Zeit eine derart rasante Entwicklung nimmt. „Pro Jahr haben wir als einziges Luftfahrtmuseum Thüringens zwischen 8000 und 10 000 Besucher. Das ist eine beachtliche Zahl und zeigt, dass unsere Arbeit ankommt“, so Modaleck.

Zur Galerie Das Museum Flugwelt in Nobitz hat ein neues Ausstellungsstück erhalten. Vom Flughafen Frankfurt/Main traf auf dem Museumsgelände ein zerlegter Sikorsky-Hubschrauber ein.

Von Jörg Wolf