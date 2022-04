Lehma erlebt gleich zwei Mal Stromausfall

Lehma

Schreckmoment in Lehma: Gleich zwei Mal saßen einige Einwohner des Trebener Ortsteils in den vergangenen Tagen im Dunkeln, blieben Fernseher aus und stellten Kühlschränke und Gefriertruhen den Betrieb ein.

Ausfälle am Mittwoch und Donnerstag

Wie der Versorger Envia M auf Anfrage mitteilt, fiel sowohl am Mittwoch zwischen 18.30 und 19 Uhr sowie noch einmal am Donnerstag von 10.45 bis 22 Uhr der Strom in Teilen des Ortes aus. Insgesamt 30 Kunden seien betroffen gewesen, so Pressesprecher Stefan Buscher.

Aufwendige Fehlersuche und Reparatur

Ursache für den Ausfall war ein technischer Defekt im örtlichen Niederspannungsnetz, das in der Erde liegende defekte Stromkabel sei allerdings inzwischen repariert, so Buscher am Freitag. Die Dauer des Stromausfalls am Donnerstag sei darauf zurückzuführen, dass der Versorger nicht auf eine andere Stromleitung umschalten konnte und gleichzeitig sehr lange nach der Ursache der Störung suchen musste. Zudem dauerten Reparaturen an einem Erdkabel naturgemäß länger als bei einer leichter erreichbaren Freileitung.

Von bfi