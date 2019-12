Lehrer der Wieratalschule Langenleuba-Niederhain für Engagement geehrt

Langenleuba-Niederhain

Janek Fahrow ist mit Leidenschaft Lehrer. Das merkt jeder, der mit ihm über seinen Beruf spricht, und das lange, bevor er erklärt: Die tägliche Arbeit an der Wieratalschule sei für ihn eine Berufung. Deutsch und Geschichte sind seine Fächer, die aus seinem Mund wie wunderbare Welten klingen, deren Besuch sich lohnt, in die er seine Schüler gern mitnimmt. Mal im abstrakten Sinn, aber auch ganz real. Für seinen Einsatz und sein Engagement hat der gebürtige Bornaer jetzt den Salzmann-Preis erhalten, den der Freistaat Thüringen jährlich an zehn Pädagogen verleiht.

Salzmann-Preis für Studienfahrten nach Auschwitz

„Mit der Auszeichnung ehrt Thüringen Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Bildungswege von Kindern und Jugendlichen verdient gemacht haben. Dass dabei vielfach neue Wege beschritten werden, ist ganz im Sinne von Christian Gotthilf Salzmann“, schildert Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Für Janek Fahrow ist solches Lob fast zu viel des Guten. Viele seiner Kollegen an der Wieratalschule hätten die Auszeichnung verdient, sagt er. Nicht er allein, sondern das Team, dass ihn bei der Organisation und Durchführung der jährlichen Studienfahrten der Schüler nach Auschwitz unterstützt, sagt er bescheiden.

Genau mit diesen Besuchen in den Gedenkstätten im ehemaligen Konzentrationslager (KZ), die er seit acht Jahren in den Ferien mit Schülergruppen unternimmt, begründet das Thüringer Bildungsministerium die Preisvergabe an den 48-Jährigen. Das KZ Auschwitz beziehungsweise die dort verübten Gräueltaten sind so etwas wie Fahrows Passion geworden. Dem Lehrer ist es wichtig, den Heranwachsenden von heute davon zu berichten, was damals dort Unvorstellbares passiert ist. Er möchte den Kindern die daraus resultierende Verantwortung gerade der Deutschen vor Augen führen. „Judenverfolgung und Demokratieentwicklung sind für mich die wichtigsten Themen im Unterricht“, stellt er klar. Denn wer die Fehler der Vergangenheit nicht kenne, könne sie in Zukunft nicht vermeiden, findet der Vater zweier Mädchen.

Schüler fahren aus eigenem Antrieb mit

Deshalb führt er seine Schüler auch selbst durch die Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau. Dem geht eine intensive Vorbereitung im Unterricht voraus. „Ich habe damit gerade im Geschichtsunterricht begonnen. Wir haben die Anfänge des Antisemitismus behandelt“, erzählt der Pädagoge. Wichtig ist ihm, die Schüler emotional zu erreichen, denn nur so könne er sie begeistern. Wie gut ihm das gelingt, belegen die Teilnehmerzahlen der komplett freiwilligen Auschwitzfahrt. Bereits in diesem Jahr gab es mit 36 Neunt- und Zehntklässlern einen Rekord. „Für 2020 haben sich bereits 40 angemeldet“, sagt Fahrow.

Das bedeutet für das Team um ihn natürlich viel organisatorischen Aufwand, einschließlich Kümmern um Sponsoren, so dass die Schüler nicht mehr als 250 Euro zahlen. „Wer Schülern wirklich etwas beibringen möchte, muss etwas Zusätzliches tun“, betont Janek Fahrow und fügt an, dass das nur seine ganz normale Arbeit sei.

Von Jörg Reuter