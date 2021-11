Lehrermangel in der Region: Gibt es eine umfassende Lösung? 

Altenburg

Weniger Lehrer und Lehrerinnen an den hiesigen Schulen sind ein Problem. Und das Problem an diesem wiederum ist, dass es sich nicht innerhalb von kurzer Zeit aus der Welt schaffen lässt. Ein Lehramtsstudium braucht je nach Schulform acht Semester mindestens. Das sind vier Jahre. Heißt: Selbst wenn jetzt plötzlich zahlreiche junge Menschen mehr Lehrer werden möchten, für die akute Lage bringt das wenig, die meisten Schüler und Schülerinnen werden kaum noch davon profitieren können.

Umso mehr müssen derzeit die leisten, die da sind und unterrichten. Hut ab vor dieser Aufgabe, denn das Ziel der Schulen ist es, den Unterricht stetig und verlässlich stattfinden zu lassen – damit zumindest nicht noch mehr wegfällt bei den Kindern. Das ist Teil der Priorität und sollte es bleiben. Die Kinder haben nämlich nicht nur am Mangel der Lehrkräfte zu knabbern, sondern auch noch an den Auswirkungen der Schutzmaßnahmen in der Pandemie. Monatelang ging es für die Schüler der Region in den digitalen Unterricht, soziale Interaktionen fielen oft weg. Wieder etwas, was die Lehrkräfte jetzt auffangen müssen.

Die ultimative Lösung, wie sich dieser Kreislauf brechen lässt und mehr Lehrkräfte kommen, scheint es wohl nicht zu geben. Bleibt die Hoffnung, dass die bereits gegebenen im Sinne aller bald Wirkung zeigen.

Von Vanessa Gregor