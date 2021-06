Leichenfund im Norden von Altenburg – Landeskriminalamt ermittelt

Altenburg

In einer Siedlung am nördlichen Stadtrand von Altenburg ist nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten gegen 14.45 Uhr zu dem Fundort gerufen. Der Tote habe auf einem Privatgrundstück gelegen – nähere Angaben zu den Örtlichkeiten sollen nach Maßgabe der ermittelnden Staatsanwaltschaft nicht veröffentlicht werden. Fest steht, dass es sich um einen 74 Jahre alten Mann handelt. Ob er vor Ort wohnte, bleibt offen, ebenso die Umstände seines Todes. Noch am Nachmittag wurden im Verlauf der Ermittlungen zusätzlich Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes angefordert. Die Ermittlungsarbeit laufe noch.

Von LVZ