Leinen los am Großen Teich in Altenburg: Der Bootsverleih am Inselzoo steht für die Besucher offen. Und das kleine Tretboot-Vergnügen kostet auch nicht die Welt.

