Das Weihnachtsfest rückt näher und damit wird es in vielen Haushalten in Sachsen ernst. Ein Weihnachtsbaum soll her! Wer dabei nicht nur in den Geldbeutel, sondern gleich selbst zur Axt greifen möchte, wird im Leipziger Umland nicht enttäuscht. Wo und wann Bäume geschlagen werden können und was mitzubringen und zu beachten ist, hat die LVZ hier zusammengefasst:

Hier gibt es Bäume im Landkreis Leipzig:

Tannenhof Richter Beucha

Wo: Dorfstr. 9, 04824 Beucha, Telefon: 01575 8488972 Wann: Bis 24. Dezember täglich von 8 Uhr bis Sonnenuntergang Bäume: Blaufichten, Kiefern, Coloradotannen, Nobilistannen, Nordmanntannen und Bäume im Topf. Sonstiges: Werkzeug und Hilfe zum Schlagen des Baumes vor Ort

Weihnachtsbaumkultur Sachsenforst Böhlen

Wo: An der B 2, Zufahrt über den Parkplatz Imbiss Waldeck an der B2 zwischen Zwenkau und Großdeuben Wann: Am 19. Dezember, 9 bis 15 Uhr Bäume: Blaufichten Sonstiges: Werkzeug ist mitzubringen, keine Motorsägen erlaubt

Weihnachtsbaumkulturen Harzendorf Colditz

Wo: Leisniger Straße (Richtung Waldbad, neben dem Kleingartenverein Gesundbrunnen), 04680 Colditz, Telefon: 0173 7855200 Wann: Vom 6. bis 23. Dezember täglich 9 bis 17 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blaufichten, Kiefern, Bäume im Topf (vorwiegend Nordmanntannen) Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen, Werkzeug vorhanden

Weihnachtsbaumplantage Lindner Frankenhain

Wo: Bergstr. 7, 04654 Frankenhain, Telefon: Tel. 0152 23171385 Wann: Vom 4. bis 23. Dezember täglich von 9 bis 17 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blaufichten, Fichten Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen (nur bis 16 Uhr empfohlen, da die Plantage nicht beleuchtet ist); Service für die Anlieferung des Weihnachtsbaumes

Weihnachtsbaumkulturen Harzendorf Frauendorf

Wo: Alte Gärtnerei, 04654 Frauendorf, Telefon: 0173 7855200 Wann: 11./12. Dezember, 17./18. Dezember jeweils 9 bis 16 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blaufichten, Kiefern, Bäume im Topf (vorwiegend Nordmanntannen) Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen

Pferde- und Tannenhof Fischer Greifenhain

Wo: Am Wiesenweg 26b, 04654 Greifenhain, Telefon: 0171 7372016 Wann: Ab 3. bis 23. Dezember täglich von 10 bis 16 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Coloradotannen, Blaufichten Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen, Werkzeug vorhanden, Weihnachtsbaumkultur

Sachsenforst Großpösna

Wo: Oberholz, Zufahrt über Rudolf-Breitscheid-Straße, 04463 Großpösna Wann: Am 19. Dezember, 9 bis 14.30 Uhr Bäume: Blaufichten Sonstiges: Werkzeug ist mitzubringen, keine Motorsägen erlaubt

Christbaumland Kleindalzig

Wo: direkt an der B 186, Telefon: 034203 31244 Wann: Am 27. November ab 9 Uhr sowie vom 4. bis 23. Dezember täglich ab 9 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blaufichten, Coloradotannen und Weihnachtsbäume im Topf Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen; Werkzeug vorhanden

Müllers Tannenbäume Pyrna

Wo: Am Turm, 04808 Pyrna, Telefon: 034261 61688 Wann: Ab 8. bis voraussichtlich 21. Dezember täglich von 9 bis 16 Uhr Bäume: Nordmanntannen (1-4 Meter, größere auf Nachfrage), Coloradotannen, Blaufichten, Serbische Fichten, Kiefern, Bäume im Topf und Schnittgrün Sonstiges: Bäume auch zum Selberschlagen, erfahrene Säger sind jedoch stets im Feld

Familie Christian Kricke Saasdorf

Wo: Nr. 20A, 04539 Saasdorf , Telefon: 0176 55628060 Wann: Ab 29. November bis 23. Dezember Montag und Mittwoch sowie Freitag bis Sonntag jeweils 9 bis 16 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Silbertannen, Serbische Tannen Sonstiges: Verkauf direkt vom Feld oder Hof, auch zum Selberschlagen, Werkzeug vorhanden

Tannenhof Threna

Wo: Fliederweg 20, Telefon: 0177 2007177 Wann: bis 23. Dezember Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blaufichten, Rotfichten, Kiefern, Serbische Fichten Sonstiges: geschlagene Bäume, im Topf oder auch zum Selberschlagen

Horn Grün Trebsen

Wo: Rummelweg, 04687 Trebsen, Telefon: 034385 51356 Wann: 2. bis 4. Dezember, 9. bis 11. Dezember und 16. bis 18. Dezember jeweils von 9 bis 16 Uhr Bäume: Nordmanntannen, Blautannen, Korktannen, Wald-/Schwarzkiefern sowie getopfte Bäume Sonstiges: auch zum Selberschlagen, Werkzeug bitte mitbringen

Weihnachtsbäume in Nordsachsen:

Christbaumland Dölzig

Wo: In Dölzig an der B181 (neben der Esso-Tankstelle) Wann: Am 4. Dezember sowie vom 10. bis 23. Dezember jeweils ab 9 Uhr Weihnachtsbaumverkauf auch zum Selberschlagen. Bäume: Es gibt im Angebot Nordmanntannen, Blaufichten, Coloradotannen und Bäume im Topf.

Forstbetrieb Ochsenkopf

Wo: Parkplatz Dübener Heide gegenüber der Waldschänke, Telefon: 034921 609231 oder 0171 8314455 Wann: Weihnachtsbäume selber schlagen am 2. Advent, Sa./So., 9-16 Uhr, am 3. und 4. Adventswochenende am Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Hofverkauf ab 1. Dezember, täglich ab 9 Uhr

Sächsische Christbaum GbR Fasanerie Doberstau Familie U. Haberland

Wo: Zschernitz, Landsberger Straße 5, Tel. 034602 21040 oder 0172 3419385. Wann: Beim Weihnachtsbaumbetrieb Sächsische Christbaum GbR in Doberstau (Gemeinde Wiedemar) ist das Selberschlagen jeden Tag zwischen 9 und 16 Uhr möglich. Sonstiges: Das gesamte Drumherum, angefangen beim Glühweintrinken, muss dieses Jahr ausfallen.

Blumenhaus und Gärtnerei Schubert Torgau, Thomas Münzer Straße 2:

Wann: Ab 1. Dezember jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonnabend von 10-17 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Letzter Tag zum Einkauf: 24. Dezember, bis 12 Uhr. Bäume: Die Bäume kommen von einer eigenen kleinen Plantage neben der Gärtnerei, aus einer Plantage in Thüringen und vor allen die Nordmanntannen aus Dänemark. Sieben verschiedene Baumarten sind zu haben. Mit Wurzeln werden Nordmanntannen und Blaufichten aus einer eigenen Plantage angeboten. Sonstiges: Schlagen kann man den Baum auf der Plantage nicht. Dafür kann man sich einen aussuchen, der dann frisch gefällt wird.

Plantage in Großtreben

Wo: Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände der Baumschule, Mühlenstraße/Ecke Heideweg (Maik Zaydler, Forstservice & Landschaftspflege Beilrode) Bäume: Dort gibt es Blaufichten und Nordmanntannen Wann: Verkauf: 12.12. 9 bis 15 Uhr, 18.12. 9 bis 15 Uhr Sonstiges: Die sonst übliche Bewirtung vor Ort fällt wegen Corona aus.

Gärtnerei Peterson in Klitzschmar

Wo: Auch auf dem Gelände neben der Gärtnerei Peterson in Klitzschmar, die geschlossen ist, werden noch Weihnachtsbäume verkauft und sie können selbst geschlagen werden. Wann: Der Verkauf läuft vormittags auch am Sonnabend. Sonstiges: Interessenten werden gebeten, vorab unter Telefon 01749327737 oder 015773348477 anzurufen, um Termine zu vereinbaren.

Christbäume im Altenburger Land:

Christbaumland in Altenburg

Wo: An der Zeitzer Straße in Altenburg lässt sich die Plantage „Christbaumland“ nicht übersehen. Wann: Der Verkauf von eigens gesägten oder aus dem Verkaufsstand ausgesuchten Bäumen findet an den ersten beiden Adventssamstagen zwischen 9.30 und 16 Uhr statt. Zwischen dem 6. und 22. Dezember geht es dann täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr an die Plantage. Sonstiges: Wer knapp dran ist, kann am 23. Dezember noch mal vorbei schauen – von 9.30 Uhr bis 15 Uhr gibt’s den „Last-Minute“-Baum.

