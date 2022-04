Leipziger Unternehmer baut Kirche in Serbitz zum Wohnhaus um

Treben/ Serbitz

Sie atmet Geschichte aus und scheint weit älter zu sein als sie ist: die ehemalige katholische Kirche in Serbitz. Fast trutzig steht der kleine Bau in Feldsteinoptik zwischen Acker und Wiese am Rande des Dorfes und bildet eine architektonische Einheit mit dem Pfarrhaus, das direkt am Sakralbau klebt.

Kirche mit Alleinstellungsmerkmal aus Dornröschenschlaf wecken

Das Kirchlein am Dorfrand von Serbitz wurde aus Rochlitzer Porphyr errichtet und steht unter Denkmalschutz. Quelle: Mario Jahn

Olaf Schöppe entdeckte das Gotteshaus im Trebener Ortsteil bereits vor 16 Jahren für sich und kaufte es einem Privatmann ab. Bislang war die Zeit für Schöppe allerdings nicht reif, um ernsthaft an Baumaßnahmen zu denken. „Das Kaufen einer Immobilie ist das eine, das Betreiben etwas anderes“, meint der 60-Jährige mit Wohnsitz in Leipzig. Aktuell weckt der Geschäftsführer eines Unternehmens für Photovoltaik- und Solarstromanlagen das Kirchlein aus seinem Dornröschenschlaf. Er will es für sich und seine Lebensgefährtin zum Altersruhesitz umbauen und seinen Lebensmittelpunkt zurück ins Altenburger Land verlegen. Aber warum gerade die Serbitzer Kirche? „Mich reizt das Objekt an sich“, erklärt Olaf Schöppe. „Die Kirche hat ein Alleinstellungsmerkmal. Historie hat sie eigentlich keine, auch wenn sie aussieht wie 300 Jahre alt.“

Grundsteinlegung 1949

Erst 1949 wurde der Grundstein für das Gotteshaus gelegt, wie an der Stirnseite des Gebäudes zu lesen ist. Die kleine Saalkirche sollte der wachsenden Zahl Katholiken nach Ende des Zweiten Weltkrieges einen würdigen Rahmen für ihre Gottesdienste geben. Zuvor fanden diese rund 25 Jahre lang im Vereinszimmer des Serbitzer Gasthofes von Heinrich Giechau statt. Dort reichte der Platz schon lange nicht mehr aus, um alle Gläubigen zu fassen.

47 Jahre katholischer Gottesdienst in Mariä Himmelfahrt

Im Juni 1950 wurde die neue Kirche auf den Namen „Mariä Himmelfahrt“ geweiht. Wegen Überschwemmungsgefahr durch die nahe gelegene Pleiße musste die Fußbodenhöhe des Kirchleins aufgeschüttet und erhöht werden. Katholische Gottesdienste fanden hier indes nur 47 Jahre lang statt – der letzte 1997. Im Jahr 2000 wurde der Sakralbau entweiht und an einen privaten Interessenten verkauft.

Die ehemalige katholische Kirche in Serbitz wurde 1950 geweiht. Der letzte Gottesdienst fand 1997 statt. Quelle: Mario Jahn

Offene Wohneinheit auf 180 Quadratmetern

Bauherr Olaf Schöppe hat Ungewöhnliches vor mit dem denkmalgeschützten Ensemble. Er möchte das 180 Quadratmeter große Innere des Kirchenschiffes zur offenen Wohneinheit umgestalten – als Treffpunkt, Stube und Küche in einem. Letztere ist im einstigen Altarraum vorgesehen. Zudem soll ein Teil der Kirchendecke geöffnet werden. Von einer Galerie aus bietet sich hier künftig ein Blick ins Dachgestühl.

Bauherr Olaf Schöppe hat sich viel vorgenommen. Die Kirchendecke soll teilweise geöffnet werden, um den Blick auf die Holzbinder freizugeben. Quelle: Mario Jahn

Galerie unterm Kirchendach und ein Fachwerk der besonderen Art

Die Galerie unterm Kirchendach ist auch der Platz, an dem sich Hobbymusiker Schöppe an seinen Flügel setzen will. Der Bauingenieur und Kunstliebhaber hat genaue Vorstellungen davon, wie sein künftiges Refugium aussehen soll. Für die Wandgestaltung schwebt ihm etwas Besonderes vor. „Ich habe eine Affinität zu Fliesen“, meint Olaf Schöppe und plant ein gefliestes Fachwerk, bei dem die Gefache aus Holzkassetten mit Relief bestehen.

Eine Galerie soll den einstigen Kirchenraum unterteilen. Sie wird künftig auch Standort des Flügels von Olaf Schöppe sein. Quelle: Graphik Claudia Späte

Repräsentationsobjekt in Sachen alternative Energiegewinnung

Mit planerischer Unterstützung der Altenburger Architektin Claudia Späte möchte der Noch-Leipziger seinen Alterssitz nicht nur zum Wohn- und Rückzugsort, sondern auch zum geschäftlichen Repräsentationsobjekt in Sachen alternative Energiegewinnung machen. „Ich möchte so autark wie möglich sein und meinen eigenen Strom produzieren“, sagt Olaf Schöppe. Da er gleichzeitig dem Denkmalschutz Rechnung tragen muss, ist eine herkömmliche Solaranlage auf dem Dach nicht umsetzbar.

Architektin Claudia Späte unterstützt Bauherr Olaf Schöppe beim behutsamen Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes. Quelle: Mario Jahn

Solardachziegel für Energiegewinnung

Bauherr Schöppe will deshalb Solardachziegel für die Neueindeckung des Kirchendaches verwenden. „Die Ziegel haben integrierte Solarzellen und eignen sich deshalb besonders gut für denkmalgeschützte Gebäude. Man kann mit ihnen jeden Zentimeter des Daches zur Energiegewinnung nutzen. Allerdings liegt der Preis pro Ziegel bei rund 25 Euro.“

Gläserne Photovoltaik in Carport integriert

Auch Schöppes künftiger Carport aus vielen einzelnen hölzernen Bindern soll mehr sein als nur eine Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge. Die Flächen zwischen den Hölzern bestehen aus Glas mit integrierter Photovoltaik und dienen der Warmwassergewinnung. Zum Thema Carport laufen aktuell Feinabstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde. „Es geht um Details für die Baugenehmigung. Das zusätzliche Bauwerk soll die Kirche nicht überblenden“, erklärt Architektin Claudia Späte.

Glasgiebel und offenes Dach

Ihr Entwurf sieht zudem eine Öffnung des Daches zwischen Kirche und Pfarrhaus vor – inklusive zweier verglaster Giebel. So soll mehr Licht in beide Wohnbereiche gebracht werden. Gleichzeitig entsteht auf diese Weise im Dachbereich eine Terrasse. „Wir gehen behutsam mit der denkmalgeschützten Bausubstanz um“, meint Claudia Späte und hofft auch hier auf Zustimmung für die geplanten architektonischen Vorhaben durch den Denkmalschutz.

Das Dach zwischen einstiger Kirche und Pfarrhaus soll als Terrasse geöffnet werden. Ungewöhnlich ist auch die Carport-Lösung aus einzelnen Holzsegmenten und Photovoltaik in den verbindenden Glasflächen. Quelle: Graphik Claudia Späte

Ganz im Zeichen Leonardo da Vincis

Kunstliebhaber Olaf Schöppe möchte das Innere der Kirche unter den Aspekt Leonardo da Vinci stellen und alle Zeichnungen des Malers im großen Wohnbereich versammeln. Kirchen waren früher bemalt und so hätte er es gerne wieder, meint der Bauherr. Er hofft, dass sich die Umgestaltung des einstigen Sakralbaues nicht mehr übermäßig in die Länge zieht –denn wenn das neue Refugium fertig ist, möchte er seine Lebensgefährtin heiraten. „Da muss ich mich jetzt ranhalten.“

Von Dana Weber