Lernen mit besonderen Defiziten: So läuft das Homeschooling am Förderzentrum Schmölln

„Neben den Gymnasien, Oberschulen und Grundschulen werden wir gerne vergessen. Aber vom Homeschooling sind alle Schularten betroffen“, sagt Jana Goßmann, Schulleiterin des Staatlichen Förderzentrums Schmölln. „Wir arbeiten jedoch nicht mit der Schulcloud. Wir geben den Schülern Wochenpläne mit nach Hause.“ Und die sind gut durchstrukturiert: Für jeden Tag gibt es klar definierte Aufgaben.

„Das haben wir aus dem ersten Lockdown gelernt“, erzählt Goßmann. „Da gab es noch ein großes Sammelsurium an Arbeitsblättern, das war zu unkoordiniert.“ In einer Teambesprechung mit ihrem zehnköpfigen Kollegium von Lehrern und sonderpädagogischen Fachkräften wurde dann das Konzept mit Wochenplänen erarbeitet.

Notbetreuung geht über sechste Klasse hinaus

Die Förderzentren sind vom Lockdown genauso betroffen wie die anderen Schularten, allerdings mit anderen Auswirkungen – denn die Schüler der Förderzentren haben besondere Defizite beim Lernen. Deswegen ist das häusliche Lernen für die Schüler noch problematischer als für Gymnasiasten oder Oberschüler, die größtenteils schon eigenständig neuen Stoff erarbeiten können.

Daher ist die Notbetreuung an den Förderzentren auch nicht nur auf Schüler bis zur sechsten Klassenstufe begrenzt. „Ich kann nicht aufs Alter schauen, ich muss die Behinderung berücksichtigen“, erklärt Jana Goßmann.

Schulbegleiter sind Bezugspersonen

Das Förderzentrum hat verschiedene Modelle entwickelt, wie die Schüler ans Homeschooling herangeführt werden. Gerade bei den Jugendlichen, die während normaler Schulstunden einen Begleiter an ihrer Seite haben, der als Sprachrohr zum Lehrer fungiert, ist es schwer, Schule komplett zu Hause abspielen zu lassen. „Das ist bei den Autisten der Fall“, erklärt Goßmann. „Ohne Unterstützung sind sie zu Hause mit den Aufgaben überfordert. Sie kommen deshalb in die Notbetreuung, wo auch der Begleiter zur Seite steht.“ Diese Begleiter sind wichtige Bezugspersonen, können nicht von einem Tag auf den anderen wegfallen. „Wir bieten das an, weil es dem Kind gut tut“, sagt die Schulleiterin bestimmt.

Bei Schülern mit anderen Beeinträchtigungen funktioniert das Homeschooling zum Teil besser – sie kommen drei mal pro Woche für eine Einzelkonsultation in die Schule. Und einmal pro Woche können die Eltern gemeinsam mit den Schülern in die Schule kommen, um mit dem Lehrer abzustimmen, wo Unterstützung im Homeschooling vonnöten ist oder was besonders gut klappt. „Ich habe noch nie so viel mit Eltern über Schule und Lerninhalte gesprochen wie jetzt zu den Schließzeiten.“

„Ich habe Schüler, die gehen mir unter“

Wenn man Jana Goßmann fragt, wie ihre Schüler generell durch die Zeit des häuslichen Lernens kommen, atmet sie einmal tief durch und antwortet dann ehrlich: „Schlecht.“ Denn nicht alle Eltern nehmen das Angebot an, mit ihren Kindern zur Einzelkonsultation zu kommen. Manche drücken die Schulleiterin weg, wenn sie ihre Nummer auf dem Display sehen. „Ich habe Schüler, die gehen mir unter“, sagt Goßmann – und klingt bedrückt. Immer wieder ruft sie die diese Schüler an, ruft die Schule in Erinnerung.

Ihr Wunsch: so schnell wie möglich in die Normalität zurückzukehren. Denn dieser Alltag schlaucht. „Es ist anstrengend und die Kinder ermüden.“ Für die 55 Schüler in den fünf Lerngruppen des Förderzentrums Schmölln bringt der Januar jedoch einen kleinen Lichtblick. Endlich kommen die bestellten Endgeräte: Laptops, die sich die Schüler für das Homeschooling ausleihen können, wenn sie selbst über kein eigenes verfügen.

Kommunikation kann demnächst auch digital stattfinden

„90 Prozent der Eltern waren an einem Leihgerät interessiert. Und so wie es aussieht, bekommen wir für jeden Schüler einen Laptop, der Bedarf hat“, sagt Goßmann. „Dann kann die Kommunikation auch digital stattfinden. Und für die Schüler kann die Arbeit mit dem neuen Medium auch eine Motivation sein.“

Denn dass die Schulen nach den vorgezogenen Winterferien sofort in den Normalbetrieb übergehen, daran glaubt Jana Goßmann nicht.

Von Katharina Stork