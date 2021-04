Leselust: Rebekka Starkloff gründet in Altenburg den Club der Anonymen Bookoholiker

Altenburg

„Im Grunde fing es damit an, dass meine Eltern keinen Fernseher anschaffen wollten“, sagt Rebekka Starkloff. Sie ist Jahrgang 1975. Um mit den Filmgeschichten ihrer Freunde mithalten zu können, fing sie eben an, viel zu lesen. Und dieses Lesefieber will sie an Jugendliche in und um Altenburg weitergeben. Dazu bietet sie über die Volkshochschule (VHS) Altenburger Land den kostenlosen Club der Anonymen Bookoholiker für Jugendliche zwischen 11 und 17 an. Eigentlich hätte der Club schon am Donnerstag in sein erstes Treffen starten sollen, aber noch sind nicht genügend Anmeldungen eingegangen, um einen Club daraus zu machen. Daher wurde der Start auf den 20. Mai verschoben, um noch mehr Lesewütigen die Chance für eine Anmeldung zu geben.

„Jeder soll das lesen, was ihn interessiert“

„Lesen soll entspannen“, ist ihre Devise. „Und jeder soll das lesen, was ihn interessiert.“ Deswegen wird es keine festgelegten Bücher geben, die jeder bis zum nächsten Treffen gelesen haben muss. „Wenn sich fünf Jugendliche auf ein Buch einigen, ist mindestens eine Person dabei, die das Buch ungern liest.“ Ihr Plan ist daher, eine Auswahl an Büchern vorzustellen und nach den Vorlieben der Clubmitglieder herauszupicken. So kann sich jeder das Buch aussuchen, das ihn oder sie am meisten interessiert – und das leiht Rebekka Starkloff dann aus. Kostenlos. „Durch meine Arbeit mit Kinder- und Jugendliteratur habe ich ein großes Repertoire bei mir zu Hause. Ich möchte die Lust am Lesen verbreiten, deswegen ist das ganze Angebot kostenlos.“

Bibliotheksbesuche, Buchtubes, Rezensionen

Starkloff hat in Oxford Kinder- und Jugendliteratur studiert, rezensiert Kinder- und Jugendbücher und steht daher im engen Austausch mit verschiedenen Verlagen, erhält viele Rezensionsexemplare. „Ein Kind zu haben, das viel liest, ist teuer“, stellt sie fest. Um die Aufmerksamkeit auch verstärkt auf das Angebot der Bücherei in Altenburg zu lenken, stehen auch gemeinsame Bibliotheksbesuche auf dem Plan, den sich Starkloff schon grob gestrickt hat. Vorgeben will sie nichts, denn der Club soll sich mit und durch die Jugendlichen gestalten, vom Austausch leben. Die gelesenen Bücher können die Jugendlichen in kleinen Rezensionen verarbeiten, die später auf einem Online-Blog erscheinen sollen. „Das hilft auch den Verlagen, Feedback aus der Zielgruppe zu erhalten.“ Das ganze will Starkloff auch in Video-Form bringen, als verfilmte Rezensionen, sogenannte „Buchtubes“ für die Plattform Youtube.

Viele Jugendliche fühlen sich allein mit ihren Problemen

Sie ist der festen Überzeugung, dass Literatur Kindern und Jugendlichen durch schwere Zeiten hindurch in der Pubertät helfen kann. „Bücher bieten nicht nur eine Fluchtmöglichkeit aus dem Alltag. Zum Beispiel beim Thema Homosexualität. Viele Jugendliche, die sich in ihrer Sexualität noch nicht sicher sind, fühlen sich allein mit ihren Problemen. Eine fiktive Geschichte von Gleichaltrigen, die in der gleichen Situation sind, kann zeigen, dass es andere gibt, denen genau die gleichen Fragen durch den Kopf gehen.“

Lesen ist ein zusätzlicher Zeitfaktor neben Schulaufgaben

Auch wenn der Andrang auf das Angebot noch nicht überwältigend ist, glaubt Starkloff: „Der Bedarf ist da. Man muss die Buchnerds nur hinter dem Ofen hervorlocken.“ In einem früheren Buchclub-Angebot, das sie am Spalatin-Gymnasium durchgeführt hat, hat sie gesehen: „Es wird noch gelesen. Man muss die Jugendlichen nur erreichen.“ Für viele sei das Lesen außerdem ein zusätzlicher Zeitfaktor neben den langwierigen Aufgaben, die für die Schule zu erledigen seien. Deswegen ist es für Rebekka Starkloff wichtig, nur das zu lesen, was auch wirklich das eigene Interesse weckt.

Raus mit dem Buchclub: auf Lesungen und Messen

Früher war das für sie die Literatur von Karl May, die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand. Eine aktuelle Buchserie, die sie Jugendlichen empfehlen kann, handelt von Enola Holmes, der kleinen Schwester des weltberühmten Detektivs Sherlock. Beim Streaming-Anbieter Netflix erschien vor kurzem eine Verfilmung der literarischen Vorlage von Nancy Springer. „Die Umsetzung des ersten Bandes der Reihe ist schon gut gelungen“, sagt Starkloff.

Sobald es möglich ist, will sie mit ihrem Buchclub auch raus – auf Lesungen oder die Buchmesse. Bis auf weiteres ist das Angebot jedoch über die VHS Cloud online geplant. Das kostenlose Angebot findet ab Donnerstag, 20. Mai, bis Juli einmal im Monat von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Anmeldungen über vhs-altenburgerland.de. Wie sich das Angebot im Wintersemester gestaltet, steht noch nicht fest.

Von Katharina Stork