Lesung an ungewöhnlichem Ort in Altenburg – im Garten des Autors

Altenburg

Manchmal scheint der Zufall einem rührigen Menschen ganz bewusst in die Karten zu spielen. Birgit Klaubert, die Altenburger Politikerin im Ruhestand, die von selbigem nicht viel hält, hat es jüngst erlebt. Ihre Recherche zum Thema Bücherverbrennung durch die Nazis brachte – auch mit Unterstützung des Heimatforschers Christian Repkewitz – zutage, dass es diese Schandtat auch in Altenburg gab. Allerdings nicht wie deutschlandweit am 10. Mai, sondern erst am 11. August 1933. Dem Scheiterhaufen, der auf dem Anger gestanden haben soll, wurde auch das Buch „Schlump“ aus der Feder des Altenburger Lehrers Hans Herbert Grimm überantwortet. Für Klaubert Grund genug, mit einer Lesung daran zu erinnern und so Geschichte dem Vergessen zu entreißen. Am Mittwoch, auf den Tag genau 88 Jahre danach, gab es sie – im Garten des Autors im Altenburger Braugartenweg. Der Zufall machte es möglich.

War lange in Vergessenheit geraten: „Schlump“ und sein Autor. Quelle: Ellen Paul

„In einer Gesprächsrunde bei einem anderen Projekt tat ich meine Idee zu einer solchen Lesung kund, bekannte aber zugleich, noch nicht zu wissen, wo und wie. Da sagte eine Frau neben mir: Der Autor ist mein Opa“, erinnert sich Birgit Klaubert. Diese Frau war Ute Grimm, die gemeinsam mit ihrer Mutter Christa recht schnell entschied: „Das können wir bei uns machen.“ Und so saßen am Mittwoch auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, einer parteinahen Stiftung der Linken, sowie des Altenburger Theatervereins rund 60 interessierte Zuhörer im Garten des Grimmschen Anwesens und lauschten nicht nur den acht, selbstverständlich ohne Salär Lesenden, sondern erfuhren auch viel vom Schicksal des Autors.

Buch schildert Kriegserlebnisse eines 17-Jährigen

Das Buch „Geschichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Musketiers Emil Schulz, genannt ,Schlump‘“ von Hans Herbert Grimm, dem Schwiegervater von Christa, erschien 1928 im Kurt-Wolff-Verlag und damit im gleichen Jahr wie der ungleich berühmtere Anti-Kriegsroman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Auch Grimm schildert seine schlimmen Erlebnisse als 17-Jähriger im Ersten Weltkrieg, doch mit einer gewissen Naivität und dem einen oder anderen amourösen Abenteuer. Ob deshalb oder durch die übergroße Remarque-Konkurrenz – dem Roman blieb der durchschlagende Erfolg versagt. Den Nationalsozialisten war er dennoch ein Dorn im Auge. „Als sie an die Macht kamen, hat mein Schwiegervater die noch vorhandenen Exemplare verschenkt und das allerletzte in seinem Haus eingemauert“, erzählt Christa Grimm. Die ehemalige promovierte Germanistik-Dozentin lebt noch heute in diesem Haus, das Hans Herbert Grimm von den Tantiemen des Buchverkaufs hat bauen lassen.

Grimm hielt Autorenschaft geheim

Bekannt war das in Altenburg nicht. Denn aus Angst um seine Anstellung als Lehrer für Deutsch, Spanisch und Französisch hielt Grimm seine Autorenschaft geheim und publizierte unter Pseudonym. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er als Dolmetscher an der Westfront dienen musste, bekannte er sich zu seinem Werk. Diese Angst und die Sorge um die Familie hatte Grimm zudem NSDAP-Mitglied werden lassen, was ihm nach dem Krieg dann doch den Schuldienst kostete. Auch eine Anstellung als Dramaturg am Landestheater war nur von kurzer Dauer. „1950 wurde er zu einer Vernehmung nach Weimar bestellt. Was dort passiert ist, haben wir nie erfahren. Zwei Tage später nahm er sich das Leben“, sagt Christa Grimm. Der „Schlump“ geriet endgültig in Vergessenheit.

Erst 2012 durch einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurden Verlage aufmerksam. Die Neuauflage des „Schlump“ 2014 bei Kiepenheuer & Witsch, wo auch Remarques Roman erschienen war, machte Familie Grimm glücklich, wenngleich die Resonanz erneut und ausgerechnet in Altenburg überschaubar blieb.

Birgit Klaubert will das ändern. Sie plant weitere Lesungen, unter anderem an Schulen.

Von Ellen Paul