Letzte Prognosen: Wer liegt im Wahlkreis Altenburger Land, Gera, Greiz vorn und wer verliert?

Altenburg

Bahnt sich im Wahlkreis 194 mit Altenburger Land, Gera und Greiz zur Bundestagswahl am Sonntag eine Überraschung an? Es sieht sogar nach zweien aus. Denn die CDU könnte mit Volkmar Vogel (62) ihr seit 2002 gewonnenes und seither verteidigtes Direktmandat an die AfD verlieren. Davon gehen drei von vier Prognosen aus. Die Plattform election.de verzeichnet mit Stand 17. September für den AfD-Bewerber Stephan Brandner (55) einen 84-prozentigen Wahlsieg im Wahlkreis, Vogels Chancen liegen hier nur bei zehn Prozent, auf Platz drei folgt Elisabeth Kaiser (34, SPD) mit fünf Prozent.

Auch „mandatsrechner.de“ prognostiziert (Stand 16.9.) für die AfD den Gewinn des Wahlkreises 194, ebenso das Meinungsforschungsinstitut Insa (20.9). Lediglich die Plattform „Wahlprognose“ sieht im hiesigen Wahlkreis Vogel vorn, allerdings nur knapp mit maximal drei Prozent Vorsprung. Der Sieg Vogels wird mit 56 Prozent Wahrscheinlichkeit vorhergesagt, der von Brandner mit 39 Prozent. Interessant ist, dass sich die am 21. September herausgegebene Vorhersage der Plattform Wahlprognose im Vergleich zu jener Prognose davor geändert hat. Da lag Brandners Sieg-Wahrscheinlichkeit noch bei 48 Prozent, die von Vogel bei 45 Prozent. Daraus folgt kein klarer Trend und damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Verliert Elisabeth Kaiser ihr Bundestagsmandat?

Unverändert sind die Vorhersagen für die SPD. Nach wie sieht es so aus, dass die Sozialdemokraten in Thüringen zulegen. Direktkandidatin Elisabeth Kaiser muss allerdings um ihren Wiedereinzug in den Bundestag mächtig zittern. Alle Prognosen sagen voraus, dass sie ihr 2017 gewonnenes Mandat über den eigentlich sicheren Listenplatz zwei diesmal verliert. So gewinnt die SPD in Thüringen laut „mandatsrechner.de“ zwar vier Direktmandate, aber keinen Sitz über die Thüringer Landesliste. Auf diesen ist Kaiser aber angewiesen, da sie ihren Wahlkreis 194 nicht gewinnt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Insa, die die SPD in vier Wahlkreisen klar vorn sieht, in zwei weiteren knapp vorn. Genau das prognostiziert auch election.de.

Volkmar Vogel muss dagegen nicht um seinen Wiedereinzug in den Bundestag bangen, selbst wenn er seinen Wahlkreis an die AfD verliert. Sein Listenplatz drei reicht für ihn.

Von Jens Rosenkranz