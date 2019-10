Letzte große Sonderschau vor Sanierung lockt die Besucher

Altenburg

„Es gibt kaum eine künstlerische Position, die heute dringlicher in unsere Welt hinein wirkt als die leise Art des Herman de Vries“, sagte der Direktor der Kunstmuseen Erfurt, Kai Uwe Schierz, in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Gerhard-Altenbourg-Preises 2019. Treffender kann man das umfangreiche Werk, vor allem aber den hochbetagten Künstler selbst, wohl nicht charakterisieren. Sich selbst komplett zurücknehmend und der Natur als der eigentlich wahren Künstlerin stets den Vortritt lassend – so hat Herman de Vries über Jahrzehnte gewirkt. So wirkt er bis heute.

„Schaut hinter den Horizont!“

Kein Wunder also, dass der seit 50 Jahren in einem kleinen Ort in Unterfranken lebende niederländische Künstler am Sonntagvormittag zur offiziellen Übergabe des Preises im Altenburger Lindenau-Museum nicht viel Aufhebens um seine Person machte. Nur ganz kurz stand er am Rednerpult, um sich zu bedanken, seine Freude zum Ausdruck zu bringen und der zahlreich erschienenen Zuhörerschaft eines mit auf den Weg zu geben: „Schaut hinter den Horizont!“ Er habe immer wissen wollen, was hinter dem Horizont ist.

“Schaut auf den Horizont!“ lautete die Forderung von Herman de Vries an die Ausstellungsbesucher. Quelle: Mario Jahn

Die Schönheit der Natur

Folgerichtig machte sich der 88-Jährige mit dem markanten schlohweißen, verzottelten Waldschrat-Bart nach Bekanntgabe der Kuratoriums-Entscheidung, dass er den Altenbourg-Preis 2019 erhält, auf Spurensuche. Er wollte erkunden, wer der Namensgeber für Thüringens wichtigsten Kunstpreis eigentlich war. Was er herausfand, hat Herman de Vries dazu inspiriert, seine Werke nicht nur im Lindenau-Museum selbst auszustellen. So findet man im ehemaligen Steinbruch an den Paditzer Schanzen – dem Endpunkt der legendären Nachtwanderungen von Gerhard Altenbourg – eine polierte Steinscheibe. Im Schlosspark stehen goldene Rahmen, um den Blick des Betrachters auf ein bestimmtes Areal zu fokussieren. So, als würde sich die Natur selbst zur Anschauung bringen, wie es Schierz formulierte. „De Vries zeigt die Schönheit der Oberfläche eines verkohlten Eichenholzklotzes, indem er ihn auf einen Sockel setzt.“

Der Steigerwald als Atelier

Auch Gesteine verschiedener Art und Fundorte stehen im Lindenau-Museum auf ebensolchen Sockeln, an den Wänden hängen gepresste Gräser und Blätter und Erdausreibungen, um nur einiges zu nennen. Insgesamt präsentiert die Ausstellung „ Herman de Vries – all all all – Werke 1957 bis 2019“ neben Schlüsselwerken zahlreiche Arbeiten aus allen Schaffensphasen, die zuvor noch nicht ausgestellt wurden. Alles dreht sich dabei um die Natur. Nicht umsonst hat de Vries den Steigerwald als sein Atelier bezeichnet. Er gilt als Künstler, Botaniker, Naturphilosoph, Eremit, Wanderer und Poet.

Auch Steine in allen Größen und Formen sind ein wesentlicher Teil der Ausstellung. Quelle: Mario Jahn

Dauerausstellung zur Museumsnacht

„Wir holen mit dieser Ausstellung die Natur ins Museum und führen das Museum in die Natur hinaus“, fasste es Direktor Roland Krischke zusammen. Mehr noch. All das gebe schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ab dem 2. Januar geschehen werde. Dann nämlich müssen bis auf die Paradiestür alle Kunstwerke hinaus, müssen das Haus der Sanierung wegen verlassen (die OVZ berichtete). Man bleibe aber trotz mehrjähriger Bauphase nicht unsichtbar, versprach Krischke. In einem bunten Baucontainer und im Internet werden alle Interessierten auf dem Laufenden halten. Zur Museumsnacht im Juni werde außerdem im Altenburger City Center, der Interimswirkungsstätte, eine kleine Dauerausstellung eröffnet, das Studio Bildende Kunst findet dort gleichfalls ein neues Zuhause.

Kein Wahlkampf , sondern Wertschätzung

Und: Trotz der Schließung des Hauses in der Gabelentzstraße bis voraussichtlich Frühjahr 2023 soll der Zweijahres-Rhythmus bei der Verleihung des Gerhard-Altenbourg-Preises beibehalten werden. Wo die Ausstellung – sie gehört zu dem mit 50 000 Euro dotierten Preis ebenso dazu wie ein Katalog – dann zu sehen sein wird, steht freilich noch nicht fest. Für die Summe kommen übrigens die Thüringer Staatskanzlei, die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und die Sparkasse Altenburger Land von Anfang an gemeinsam auf. Herman de Vries ist der nunmehr elfte Preisträger. Überreicht wurde ihm die Ehrung am Sonntag von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Die Linke) persönlich. „Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern mit Wertschätzung“, so der Politiker.

Von Ellen Paul